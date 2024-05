Marino Masiero è vice presidente del Gal Gargano Mare: "Pesca componente essenziale della nostra cultura"

Marino Masiero è stato eletto vice presidente del Gal Gargano Mare.

"Un ruolo di grande responsabilità nei confronti dei pescatori, degli operatori dell’acquacoltura, degli occupati nella filiera di trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e delle imprese del turismo costiero che mi vedranno impegnato a sviluppare le strategie del Gruppo di Azione Locale Gargano Mare. Il mio sentito grazie va al presidente nazionale Agci Giovanni Schiavone, a quello pugliese Pasquale Pappalardo neo Presidente del Gal, e all’Assemblea dei Sindaci del Gargano che ieri hanno concordato ed appoggiato la mia candidatura", ha spiegato Masiero.

Nel fare gli auguri di buon lavoro a tutto il Consiglio, ha proseguito, "vale la pena di porre in evidenza che la necessità primaria della pesca e dell’acquacoltura è la sinergia con il settore turismo, per fortificare la riconoscibilità dei valori del mondo della pesca che non sono solo il prodotto da portare sulle tavole degli italiani: la pesca in un paese che è il pontile del Mediterraneo è una delle componenti essenziali della cultura, del tessuto sociale e del paesaggio della nostra costa".

"Lavorerò in squadra con il Presidente e l’intero Consiglio per fortificare le imprese esistenti, per creare startup diversificando e specializzando le nuove imprese, oltre che per implementare il settore pesca-turismo ed ittiturismo con le esperienze, l’escursionismo e la conoscenza del mare nei suoi aspetti più reconditi", ha assicurato. Tanti gli eventi all'orizzonte: "Sono in partenza per Venezia dove domani apre il 5* Salone Nautico. Per il 2025 il mio impegno è quello di portare nei saloni nautici italiani la pesca quale componente essenziale della cultura del mare e della blue economy italiana", conclude.