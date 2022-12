Mara Del Buono eletta segretaria generale della Fisac-Cgil Foggia

All’esito del X Congresso, Mara Del Buono è stata eletta all’unanimità Segretaria Generale della Fisac-Cgil della provincia di Foggia ossia dei bancari e degli assicurativi.

Già componente della 'Consulta per le Parità e Pari Opportunità' del Comune di Foggia, dell’Esecutivo Nazionale Donne Fisac-Cgil nonché Rls del Gruppo Intesa Sanpaolo (per l’ambito Puglia, Basilicata e Molise), Mara Del Buono si è fatta apprezzare in questi anni, sia in categoria che a livello Confederale, per la passione e determinazione nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici con una particolare sensibilità verso i temi di genere.