Quanto guadagnano i foggiani? La mappa dei redditi comune per comune

Domina la Lombardia, arranca la Puglia. È in sintesi il dato relativo al reddito dei contribuenti in Italia, sulla base dei dati diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’anno di imposta 2022.

Dall’analisi emerge che il numero di contribuenti in Italia è di circa 42 milioni (il dato riguarda le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche – Irpef, ndr), con un incremento – rispetto all’anno precedente – dell’1,3%. Il reddito complessivo dichiarato ammonta a oltre 970 miliardi di euro all’anno (58 miliardi in più rispetto al 2021) per un valore medio di 23.650 euro.

L’analisi delle singole regioni ci offre l’ennesima istantanea del gap esistente tra Nord e Sud. Sono undici le regioni/province autonome con un reddito annuo medio superiore al dato nazionale, e sono tutte del nord, con l’eccezione del Lazio, sulla quale incide fortemente il dato di Roma Capitale. La Lombardia è la regione con reddito medio complessivo più elevato (27.886 euro), seguita dalla provincia autonoma di Trento (27.229) e dall’Emilia Romagna. Nessuna regione del Sud può vantare un reddito medio superiore a quello nazionale. La prima regione del sud è la Campania, in sedicesima posizione con un reddito medio di 19.442 euro. Segue la Sicilia. Per la Puglia c’è un mesto diciottesimo posto con un reddito medio complessivo di poco superiore ai 18.500 euro, davanti a sole tre regioni (Basilicata, Molise e il fanalino di coda Calabria).

Numeri che dicono molto, anche perché la Puglia è la nona regione in Italia per numero di contribuenti che hanno dichiarato un reddito (oltre 2,5 milioni) per un ammontare complessivo di 47,3 miliardi. Il che evidenzia una prevalenza di redditi più bassi. Per intenderci, la Toscana, nella quale le dichiarazioni sono state di poco superiori rispetto alla Puglia, vanta un reddito medio di 24.307 euro e uno totale di circa 66 miliardi, quasi 20 in più rispetto alla Puglia.

PROVINCIA DI FOGGIA

Nella provincia di Foggia il reddito complessivo supera di poco i 6,4 miliardi (6.430.691.284) su un totale di 377677 dichiarazioni. Il reddito medio complessivo è di 17mila euro. Quasi 210mila sono le dichiarazioni dei lavoratori dipedenti, poco più di 132mila i redditi da pensione, non supera quota 3800 il dato relativo ai lavoratori autonomi. I valori medi delle prime due tipologie di reddito sono simili. Sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati, il reddito medio complessivo si attesta sui 16mila euro (lontano dalla media nazionale). La cifra sale per i lavoratori autonomi per i quali il reddito medio è di 45.600 euro, dato - quest'ultimo - comunque nettamente inferiore alla media nazionale che supera i 64.600 euro.

A Foggia città, su un totale di 91548 dichiarazioni, si è registrato un reddito complessivo di 1,87 miliardi, per un reddito medio annuo di 20.409 euro, il più alto dato provinciale davanti a San Giovanni Rotondo (20.333), Isole Tremiti (18641) e Manfredonia (18049). Il comune sipontino ha il secondo reddito complessivo più elevato (593 milioni), seguito da San Severo e Cerignola. Nel comune ofantino, il reddito complessivo è di oltre 100 milioni più basso rispetto a quello di Manfredonia, a fronte di un numero pressoché identico di dichiarazioni. Il che determina un calo netto del reddito medio complessivo.

Per quanto riguarda le fasce di reddito, poco meno di 9mila sono le dichiarazioni di redditi dai 55mila euro in su.

Nel complesso emerge come oltre un terzo delle dichiarazioni non superi i 10mila euro di reddito complessivo annuo. Il 25% dichiara tra i 15mila e i 26mila euro. La terza fascia di reddito più diffusa è quella che va dai 26mila ai 55mila euro. L’1% ha dichiarato tra i 75mila e i 120mila.