Manuela Arcuri per tirare la volata al Gino Lisa

Stesso posto del seminario di cinque mesi fa, questa volta, però, con uno spirito diverso: rispetto all’assemblea pubblica del 15 novembre scorso ‘La Capitanata si unisce’, chiamata a partorire un “documento di azione e di protesta”, ora regna l’ottimismo nel comitato Vola Gino Lisa.

A un passo dalla tanto sospirata operatività, quando forse si conoscerà già la compagnia scelta da Aeroporti di Puglia una volta vagliate le due offerte presentate in risposta all’avviso pubblico per lo sviluppo del traffico aereo, il comitato guidato da Sergio Venturino lancia il convegno ‘Aeroporto Gino Lisa di Foggia volano per il nostro territorio’ e invita i cittadini che fremono per volare a partecipare in massa.

Il comitato sta raccogliendo le prenotazioni tramite e-mail (segreteriapresidenza@volaginolisa.it) e riferisce che sono già numerose le richieste. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 aprile alle 17,30 nell’auditorium della Camera di Commercio. “Interverranno esperti e autorevoli rappresentanti delle regioni coinvolte – si legge nell’invito – la moderazione è affidata al giornalista Luca Telese e abbiamo il piacere di avere come testimonial Manuela Arcuri molto legata al nostro territorio”.