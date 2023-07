Cerealicoltori da tutta la Puglia a Foggia per il giusto prezzo: “È una battaglia di civiltà”

Nel Granaio d’Italia, manifestazione regionale della Cia per salvare grano e pasta italiani e tutelare produttori e consumatori

Sventolano le bandiere Cia Agricoltori Italiani nella Cittadella dell’Economia di Foggia, lì dove il prezzo del grano scivola sempre più giù. Sono arrivate delegazioni da tutte le province pugliesi e la Camera di Commercio si è tinta di verde. I cerealicoltori hanno sfidato i 40 gradi registrati in città per restituire dignità ai campi e al lavoro agricolo, quando ormai si fatica a coprire i costi di produzione.

“Questa è una manifestazione di civiltà del popolo pugliese”, ha detto Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia e vice presidente nazionale dell’organizzazione. “L’economia siamo noi. Il grano che arriva dal Canada non può essere miscelato con il nostro”, è il monito del leader pugliese, pronto a incontrare, insieme ad una delegazione, a Roma, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il prossimo 20 luglio. Granaio Italia, Cun e sovranità dei prodotti italiani "subito" è il motto dei produttori.

Ha partecipato anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia: “La sovranità alimentare va declinata nei fatti”, ha detto ai manifestanti. “L’anno scorso mi hanno preso per pazzo quando è stata mandata via una nave di grano da Bari – ha proseguito – noi e gli organi di controllo dobbiamo tutelarvi facendo quei controlli che sono scarsi. E non c’è il coraggio di determinare quello che è un Paese comunitario da quello che viene da Paesi extracomunitari”.

Il tricolore dei sindaci forma un cordolo di protezione: sono al loro fianco, e già 23 Comuni pugliesi hanno aderito alla petizione Cia Agricoltori Italiani, a sostegno del grano duro italiano e dell’autenticità della filiera grano-pasta italiana, approvando apposite delibere. A nome di Anci Puglia è intervenuto il vice presidente Noè Andrano, sindaco di Casalvecchio.

Simbolicamente, è stato distribuito mezzo chilo di pane ai rappresentanti delle istituzioni. “Un chilo di pane corrisponde a 30 centesimi pagati agli agricoltori – ha detto il direttore regionale CIA Puglia Danilo Lolatte - e questa è una vergogna che non possiamo più patire”.

Nelle interviste Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia e vice presidente nazionale; Angelo Miano, presidente Cia Capitanata; Pietro De Padova, presidente Cia Due Mari; Vito Rubino, direttore Cia Due Mari; Giuseppe De Noia, presidente Cia Levante (Bari-Bat).