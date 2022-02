Da Manfredonia alle Tremiti con il Metrò del Mare: la 'minicrociera' del Gargano è la novità dell'estate 2022

Da Manfredonia alle Isole Tremiti, con scalo a Vieste, con possibilità per l'utente di poter fruire della sola tratta Manfredonia-Vieste: è il servizio sperimentale di Metró del Mare che rappresenterà la novità turistica nell'estate 2022 sul Gargano.

Se n'é discusso questa mattina nella sede dell?assessorato ai Trasporti della Regione Puglia in una conferenza di servizi alla quale hanno preso parte l'assessore regionale Anita Maurodinoia, il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, il consigliere regionale Giandiego Gatta, il dirigente dell'Autorità Portuale di Sistema dell'Adriatico Meridionale Piero Bianco ed il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.

Dopo anni di tentativi, il servizio dovrebbe essere ripristinato con cadenza quotidiana dal mese di giugno sino a settembre. A sbloccarlo, un emendamento nel bilancio provvisorio regionale proposto dal consigliere Gatta e sottoscritto anche dal consigliere regionale Paolo Campo. Dal Comune di Manfredonia ne parlano come di una nuova importante occasione per il rilancio e lo sviluppo turistico-economico del centro sipontino e del territorio.

Il Metró del Mare consentirà a turisti e cittadini non solo di scoprire il territorio da una nuova prospettiva, ma anche di ovviare al traffico e alle difficoltà della viabilità, interconnettendo il Gargano in maniera innovativa e green, diventando hub di accesso per l'area nord-barese, entroterra della Capitanata e la Basilicata. In Regione si è parlato di una "minicrociera". Il servizio sarà effettuato da una motonave.

?Manfredonia, cosi, torna ad avere la sua identità marittima ed un ruolo centrale nello sviluppo del territorio - scrivono dal Comune - diventando punto di riferimento per i collegamenti ed i servizi al turismo del Gargano, locomotiva del settore pugliese?.