Concorsi Regione Puglia, nulla da fare per gli idonei: proroga graduatoria non approvata

Il comitato Idonei Regione Puglia si dice profondamente amareggiato per il disinteresse manifestato da una buona parte del Consiglio Regionale culminato nella mancata approvazione della legge che proroga le graduatorie dei concorsi della Regione Puglia per l’assunzione di personale di categoria D funzionari e C amministrativi svolti nel 2021.

"Un vero e proprio “schiaffo” a migliaia di cittadine e cittadini che, con molti sacrifici, hanno superato le prove concorsuali. Nella seduta del consiglio regionale del 9 luglio, nonostante l’emendamento di proroga sia stato votato all’unanimità, al momento di votare l’intero testo di legge, l’astensione dei consiglieri di minoranza e l’assenza in aula di alcuni consiglieri di maggioranza non hanno consentito l’approvazione della proroga delle graduatorie"

Il comitato idonei aggiunge: "Prendiamo atto che, mentre, in tutte le regioni si procede a prorogare le graduatorie dei concorsi, in Puglia l’ufficio del personale continua ad esprimere parere negativo alle proroghe e, inoltre, assistiamo al completo disinteresse di un gran numero di consiglieri regionali. La proroga delle graduatorie, come ribadiamo da tempo, rappresenta un atto dovuto per gli idonei, ma anche un passaggio fondamentale per la collettività, in quanto l’amministrazione ha dovuto esborsare ingenti somme di denaro per l’espletamento delle procedure concorsuali".

Porta la firma del consigliere regionale Francesco Paolicelli, la proposta di legge sulla proroga e fautore della proposta emendativa, finalizzata ad impegnare la giunta pugliese ad agevolare lo scorrimento delle graduatorie concorsuali.

"La nostra incessante attività continuerà affinché, entro la scadenza delle prime graduatorie, prevista per settembre 2024, la proposta sulle proroghe diventi finalmente legge. La politica deve essere di sostegno ai cittadini e speriamo di non assistere, in futuro, al disinteresse e all’irresponsabilità di buona parte del consiglio, alla quale, purtroppo, abbiamo assistito quest’oggi".