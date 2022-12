Maggio (Uil Foggia) e Galasso (Fenealuil Foggia): “Rinnovo ccnl lapidei ottima notizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Un plauso alle segreterie nazionali di Feneal, Filca, Fillea, per la fondamentale azione di sollecito e di mediazione che ha permesso la stipula dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale lapidei e materiali estrattivi industria. Un risultato davvero importante tanto per i significativi miglioramenti quanto per la complessità del contesto economico”. Così Luca Maggio, Coordinatore UIL Puglia, Sede di Foggia e Juri Galasso, Segretario Generale Territoriale FenealUil Foggia, in merito alla sottoscrizione da parte di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Confindustria Marmomacchine e Anepla, dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale lapidei e materiali estrattivi industria, in vigore dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025. Il contratto, interessa oltre 30 mila addetti in 3 mila aziende. “L’incremento salariale è pari a 123 euro al livello C, parametro 136, diviso in tre tranches: 40 euro dal 1° gennaio 2023, 39 euro dal 1° gennaio 2024 e 44 euro dal 1° gennaio 2025. Viene inoltre erogato un ‘bonus energia’ di 100 euro nel mese di dicembre 2022, previsto un aumento dello 0.40 sul fondo pensione integrativo Arco, e portato a 210 euro l’elemento di garanzia retributiva per le aziende che non hanno la contrattazione di 2° livello”, spiega Galasso che si sofferma anche sulle novità dal punto di vista normativo: “8 ore di permesso, anche frazionabili, per l’inserimento nella scuola dell’infanzia, 6 mesi retribuiti per le donne vittime di violenza, oltre a quelli già previsti per legge, due giorni aggiuntivi per i lavoratori stranieri che dovessero recarsi all’estero per decesso di un congiunto, aumento del periodo di comporto e della retribuzione durante la malattia per i lavoratori colpiti da gravi patologie”. Altro aspetto fondamentale quello relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro: “con l’aumento di 1 Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende tra i 101 e i 200 dipendenti e con l‘istituzione della giornata della sicurezza con attività formative e informative, puntando altresì l’attenzione sulla formazione delle lavoratrici e lavoratori attraverso l’aumento della percentuale di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente dal posto di lavoro, passando dall’attuale 1.5 al 3%”. Per il Coordinatore UIL Puglia, Sede di Foggia e per il Segretario Generale Territoriale della FenealUIL Foggia, “sostanzialmente si tratta di un accordo raggiunto che presenta molti aspetti positivi e che avrà un impatto importante anche in Capitanata dove il settore lapideo ha una valenza strategica. Il nostro impegno sarà quello di implementare la contrattazione di secondo livello nelle aziende del territorio”.