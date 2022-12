Maggio (Uil Foggia)-Festa (Uniat-Uil Foggia): “Nuove azioni pass strumento importante a tutela delle famiglie fragili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Oltre 27 milioni di euro che si aggiungono ai 37 milioni di euro già assegnati dalla Regione Puglia per finanziare le graduatorie nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale (PASS) per la nuova costruzione di edifici e il recupero o la manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di ARCA e dei Comuni”. Ad annunciarlo, Luca Maggio, Coordinatore UIL PUGLIA, Sede di Foggia, e Pasqualino Festa, Responsabile Territoriale UNIAT-UIL FOGGIA che illustra nel dettaglio i nuovi provvedimenti varati dalla Regione Puglia: “In provincia di Foggia, Arca Capitanata potrà costruire 12 nuovi alloggi a Candela, 12 a Troia e 16 tra Orta Nova, San Ferdinando e Trinitapoli, per un totale di 40 alloggi. Inoltre, sempre utilizzando i fondi di questa stessa misura regionale, potrà ristrutturare diversi 24 alloggi già esistenti a Lucera”. Per il Coordinatore UIL PUGLIA, Sede di Foggia e per il Responsabile Territoriale UNIAT-UIL FOGGIA “questo nuovo pacchetto di interventi è in perfetta sintonia con le linee programmatiche di UNIAT e le piattaforme della UIL perché coniuga la costruzione di nuovi alloggi alla riqualificazione del patrimonio già esistente con un occhio sempre attento a chi ha difficoltà a comprare o affittare una casa sul libero mercato”.