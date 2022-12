Il Natale di Lumiwings continua: voli Foggia-Milano a metà prezzo fino al 28 dicembre

Dopo il ‘regalo’ della vigilia targato Lumiwings e da SouthSide Music con i Nate Martin and Sign di Chicago a bordo del Boeing Milano-Foggia che, a sorpresa, hanno augurato a tutti i passeggeri un felice Natale a suon di gospel, la compagnia che opera i collegamenti dall’aeroporto Gino Lisa lancia una promozione per le feste. “A Natale i regali non sono finiti”, annuncia.

Il codice promo NATALE22 consentirà di ottenere uno sconto del 50% sulla tariffa in Shine e Chance Class, tasse escluse, prenotando dal 25 al 28 dicembre per volare dal 10 gennaio al 24 marzo. La tariffa è valida su tutti i voli da Milano per Foggia e da Foggia per Milano. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Solo qualche giorno fa, la compagnia ha lanciato anche una nuova campagna pubblicitaria su Milano, Torino, Foggia e Potenza.