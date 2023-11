Lumiwings nel mirino nel comitato: "Di questo passo serve un'altra compagnia che garantisca i voli per Milano"

La cancellazione del volo Foggia-Milano di oggi 21 novembre, non è passata inosservata. L'aggiornamento, pubblicato su queste colonne, ha spinto l'avvocato Maurizio Antonio Gargiulo, presidente del 'Vola Gino Lisa', il comitato che negli anni precedenti ha portato avanti le battaglie per la riattivazione dei voli, a fare delle riflessioni sullo stato di salute dello scalo foggiano.

"Nella giornata di oggi abbiamo assistito a qualcosa che certamente non fa bene al nostro aeroporto e alla fiducia dei tanti passeggeri che nonostante i prezzi, non certamente a buon mercato, hanno scelto comunque di volare da Foggia per Milano e Torino scegliendo la compagnia Lumiwings. Anche oggi abbiamo constatato l’assenza totale di comunicazioni e di chiarimento da parte della compagnia nonostante ci fossero circa 40 passeggeri che vagavano nell’atrio dello scalo cercando, ovunque e da chiunque, le ragioni di un ritardo (tecnico) e soprattutto la speranza di poter raggiungere la destinazione programmata anche con casi urgenti e particolari".

Gargiulo evidenzia che negli altri aeroporti, Bene, i problemi tecnici che possono impedire la partenza di aerei si risolvono con l'attivazione di servizi sostitutivi, "ma soprattutto ci si muove con accoglimento del disagio e tramite ogni strumento possibile atto a non lasciare soli gli sfortunati passeggeri".

Quando questo non avviene - rimarca l'avvocato foggiano - "state certi che la notizia e la pessima pubblicità travolge nel giro di poche ore chiunque, nessun aeroporto escluso. A questo si aggiunga anche che essendo la Lumiwings l’unica compagnia operante sullo scalo di Foggia è inevitabile che il disagio di una cancellazione, oltretutto dopo diverse ore di attesa, si amplifichi sfociando nella sfiducia e nella rabbia dei passeggeri".

E ancora, aggiunge il numero uno del comitato Vola Gino Lisa, "oggi purtroppo sono mancati sia il secondo aereo in grado di sostituire nel giro di poche ore il primo difettato sia il punto d’informazioni specifico della Lumiwings capace di offrire informazioni certe e ristoro per lo sconforto dei passeggeri anche provvedendo, in tempo reale, al possibile rimborso del biglietto cancellato (ovviamente ad oggi non previsto come possibilità immediata)".

Negli ultimi tre giorni, secondo Gargiulo, il nuovo aereo 'Embraer E195', avrebbe creato più di un disagio ai passeggeri di Capitanata e all'aeroporto:

"Questo nonostante sia un aereo abbastanza giovane e nonostante sia stato presentato anche come un ottimo acquisto della compagnia. Ovviamente non entriamo nel merito tecnico di cosa sia accaduto domenica scorsa e oggi, ma nella sostanza ci permettiamo di dire che bisogna assolutamente cambiare rotta e riprogrammare soprattutto la comunicazione e i tempi di rimborso. In tutto questo Aeroporti di Puglia Spa, per quanto abbia perfettamente ragione nel dire che la sicurezza è la priorità in queste situazioni, sbaglia nel non intervenire a posteriori, cioè quando garantita questa sicurezza, si debba altresì provvedere anche al disagio del passeggero che non può uscire, a giusta ragione, dall’aeroporto di Foggia imprecando e squalificando lo stesso scalo e la scelta fatta e dunque anche criticando l’operato della Società".

Per Gargiulo "la fiducia del passeggero va coltivata, il disagio va assorbito, il disguido risolto in tempo". Ergo, prosegue, "se questa compagnia non è in grado di portare avanti questo duro impegno, rettificando ciò che oggi appare una grossa lacuna, va quanto meno affiancata da un’altra compagnia capace di garantire contestualmente il servizio di trasporto pubblico da e per Milano come da contratto".

Secondo il comitato Vola Gino Lisa, oggi sarebbe mancata "la presenza della stessa compagnia allo scalo e la volontà di accogliere correttamente il disagio dei passeggeri presenti lasciati al loro destino".