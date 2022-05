La greca Lumiwings farà volare Foggia: aerei per Milano, Torino, Catania e Verona

Quattro pacchi, uno per ogni tratta, così questa mattina sono state svelate tratte e compagnia da e per l’aeroporto Gino Lisa. Ad occuparsene sarà Lumiwings, giovane compagnia aerea con licenza greca, nata ad Atene nel 2015, da appassionati per il volo e l’aeronautica. Opera principalmente dall’aeroporto di Forlì. Milano, Torino, Catania e Verona. Queste le tratte. La flotta è composta da Boeing 737 300 e 737 3000W. Offre anche un servizio di voli charter.

A partire da fine settembre saranno cinque i voli settimanali su Milano, due quelli su Torino, Verona e Catania. Frequenze che successivamente avranno un incremento pari a sette voli settimanali su Milano, quattro su Catania, e tre su Torino e Verona. I biglietti potranno essere acquistati sul sito della compagnia www.lumiwings.com, al numero 3314145456 e via mail sales@lumiwings.com

Tre i livelli tariffari previsti dalla compagnia

Air Class: Tariffa base, bagaglio a mano di 8 kg e in stiva da 10 kg inclusi nel prezzo. Tutti i servizi inclusi. Non è previsto cambio di data/ itinerario. Rimborso non consentito. Shine Class: Bagaglio a mano di 8 kg e in stiva da 23 kg inclusi nel prezzo. Tutti i servizi inclusi. Cambio del biglietto consentito fino a 48 ore prima della partenza. Rimborso consentito con penale. Chance Class: Bagaglio a mano di 8 kg e in stiva da 32 kg inclusi nel prezzo. Cambio data e rimborso senza penali prima della partenza. Per il lancio dei nuovi voli da Foggia saranno disponibili delle tariffe promozionali a partire da 49 euro a tratta tutto incluso.