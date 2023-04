La Provincia di Foggia ha un nuovo segretario generale: è il barese Luigi Di Natale

Luigi Di Natale è il nuovo segretario generale della Provincia di Foggia. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari, proviene dai comuni di Gioia del Colle e Adelfia dove ha ricoperto lo stesso ruolo. Vanta un curriculum molto corposo con numerosi titoli professionali ed una cospicua esperienza maturata come segretario generale nella Pubblica Amministrazione in molti comuni della Puglia.

A Castelmezzano e Calciano ha svolto funzioni di direttore generale; è stato segretario comunale a Terranova di Pollino e San Costantino Albanese San Lorenzo Bellizzi; e ancora, segretario a scavalco a Rutigliano, Modugno, San Basile, Garaguso, Grassano e Grottole.

E responsabile del settore Finanziario di Castelmezzano. In molti ha svolto anche funzioni di responsabile del Nucleo di Valutazione. Più volte è stato nominato Presidente e componenti di commissioni di gara e per la selezione di dirigenti della PA.