L'omaggio da parte di Visitlucera con i suoi video e Giuseppe Toziano per la città tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026

Lucera in vetrina sugli schermi di Times Square, la piazza più famosa del mondo.

E' l'omaggio da parte di Visitlucera con i suoi video e Giuseppe Toziano. L'iniziativa nasce dall'amore per Puglia e Lucera, con l'intento di promuovere la città, tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, nello spazio pubblicitario più importante di New York.

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Fortezza Svevo-Angioina e l'anfiteatro Augusteo nato prima del Colosseo, sbarcano quindi in America come buon auspicio per la candidatura di Capitale italiana della Cultura.

La proclamazione della città che sarà eletta prossima Capitale della Cultura si terrà entro il 29 marzo 2024. Alla città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario per concretizzare i progetti delineati durante la candidatura con l’obiettivo di "valorizzare i beni culturali e paesaggistici" e di "migliorare i servizi rivolti ai turisti".