Risolta la vertenza Keres: sospiro di sollievo per 23 lavoratori della cooperativa di Lucera

“Una buona notizia per i 23 operatori sociosanitari della cooperativa “Keres” Onlus di Lucera. Possiamo finalmente dire di aver risolto una vertenza complicata e dolorosa per tanti lavoratori e per le loro famiglie”. Ad annunciarlo, Vincenzo Pecoriello, Segretario della Camera Sindacale della UIL di Lucera che prosegue: “Abbiamo individuato la chiave di volta per risolvere la vertenza nell’utilizzo dell’articolo 30 del Codice degli Appalti. Con questo meccanismo abbiamo recuperato 76mila euro che l’Osl del Comune di Lucera ha liquidato al nostro legale: la somma in questione è già utilizzata per saldare stipendi, ratei TFr e ogni altri spettanza a favore dei 23 lavoratori Keres”.

“Un vertenza intricata, dunque ma risolta con grande pazienza e con un buon lavoro di squadra che ci ha visto interfacciarci col Segretario Generale UIL-FPL Foggia, Gino Giorgione, con l’OSL, il Sindaco Pitta, il ragioniere capo Cardillo. Così come abbiamo avuto modo di apprezzare la fattiva cooperazione del Presidente della cooperativa, Mario Ricotta. A tutti va il nostro più sincero ringraziamento per la soluzione positiva, in meno di un anno, di questa impegnativa vertenza”, conclude il responsabile della Camera Sindacale UIL di Lucera.