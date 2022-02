Lucera in fiore, il concorso che premia l'allestimento più bello: l'idea di Gagliardi per far crescere la città e il turismo

Colorare la città riempiendola di fiori, per scalare a colpi di bellezza le classifiche in cui è sprofondata la Provincia di Foggia. Nasce così il Concorso 'Lucera in Fiore', un contest aperto ai cittadini che hanno il desiderio di abbellire la propria città