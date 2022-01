Tre milioni e mezzo per Lucera: finanzieranno quattro progetti di riqualificazione nella città

Quattro progetti finanziati per un totale di 3 milioni e 500 mila euro. Nel dettaglio, il Comune di Lucera ha ottenuto: 470 mila euro per il recupero di piazza delle Terme Romane; 400 mila euro per il rifacimento di via Pio Petrilli e piazza Santa Caterina; 1 milione e 150 mila euro per interventi sul bosco e nella villa comunale per una migliore fruizione degli spazi; 1 milione e 500 mila euro per i lavori di riqualificazione del Teatro Augusteo.

“Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Daniela Pagliara.

In particolare, per gli anni 2021-2026, i contributi in questione confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000,00.

“Abbiamo presentato quattro progetti e tutti e quattro sono stati finanziati. Un inizio di anno perfetto che ci riempie di orgoglio e soddisfazione per opere che lasceranno un segno indelebile nella città di Lucera”, commenta il Sindaco, Giuseppe Pitta.