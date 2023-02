"Record dimissioni volontarie figlio di precariato e turni di lavoro massacranti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Il record di dimissioni volontarie registrato nel 2022, è un dato su cui riflettere: 1.600.000 in totale, il 22% in più rispetto al 2021. A nostro giudizio, la prevalenza di rapporti di lavoro precari e di turni massacranti, spingono tante donne e tanti uomini a “rinunciare” a un diritto e, nel peggiore dei casi, anche a non cercare occupazione”.

A dichiararlo, il coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia Luca Maggio. “A leggere bene i dati forniti dall’Inps, è vero che l’occupazione cresce ma è soprattutto il lavoro a termine: ancora oggi il 79% dei contratti di lavoro per giovani under 29 è a termine. Detto in altre parole, si continua a percorrere senza soste la strada della precarietà. Sembra quasi che la precarietà sia diventata la “normalità”, l’unico biglietto di accesso al mondo del lavoro. Il rischio è che si consolidi nel nostro Paese la convinzione, soprattutto nella controparte datoriale, che si può lavorare solo accettando e rendendo strutturale il precariato”.

E ancora, prosegue: “Da tempo, in ogni sede di confronto, stiamo rivendicando la necessità di superare il precariato, così come coraggiosamente sta facendo la Spagna. Solo puntando seriamente su lavoro dignitoso, stabile e duraturo, riduzione del cuneo fiscale, potenziamento dei contratti e delle assunzioni a tempo indeterminato, incremento di stipendi e pensioni, formazione, istruzione, sanità, innovazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si possono arginare seriamente gli effetti dell’inflazione e dare finalmente la scossa a un Paese in declino sempre più stanco vecchio e precario”.