L'Uni Fg secondo il candidato Rettore Lo Muzio: "Dobbiamo alzare l'asticella della qualità dei servizi"

“È il momento di cambiare passo, non possiamo permettere che decisioni di carattere esclusivamente economiche condizionino la vita degli studenti e non solo. Dovremo lavorare ampliando gli orizzonti degli obiettivi raggiunti, mettendo al centro la formazione dei nostri studenti". Il prof. Lorenzo Lo Muzio, candidato alle prossime elezioni a Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, ha le idee chiare su quali devono essere, a suo parere, le priorità dell'ateneo dauno.

"Basta con scelte non sempre collegiali, l’Università ha bisogno di una programmazione certa e condivisa, che tenga conto di tutte le parti che la compongono. Dobbiamo alzare l'asticella della qualità dei servizi che l'Ateneo può offrire e che devono incastrarsi con le risorse della città. Agli altri candidati dico che non è il momento delle divisioni ma delle condivisioni, perché l’Università dopo le elezioni avrà bisogno di tutti per essere sempre più competitiva” aggiunge il prof. Lo Muzio, che poi conclude con un ringraziamento al corpo docenti, agli studenti e al personale tecnico-amministrativo dell’area medica per il grande sostegno ricevuto in questi giorni: “Uniti si vince”.