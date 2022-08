Grano in rialzo prima della pausa estiva, recuperati 2 euro in due settimane: "Non basta"

In due settimane, il prezzo del grano duro ha recuperato due euro al quintale nelle quotazioni della Borsa Merci di Foggia, una delle principali piazze di riferimento per le contrattazioni. L’ultima rilevazione nella mercuriale del 3 agosto fa salire il ‘fino’ a 52,50 euro sui minimi e 53 euro sui massimi. Il ‘buono mercantile’ si attesta tra i 51,50 euro e i 51,80 euro al quintale, il ‘mercantile’ tra 50,50 euro e 50,80 euro, e il ‘biologico’ oscilla tra i 53 e i 53,50 euro.

La variazione in rialzo di 1,50 euro per tutte le categorie segue l’aumento di 50 centesimi già registrato la settimana scorsa. Alla vigilia, aveva fatto ben sperare l’aumento di 1,30 euro al quintale nel listino di Bari. I segnali di ripresa prima della pausa estiva lasciano ben sperare, a fine agosto si vedrà. È una fase di stasi: chi voleva vendere lo ha fatto, gli altri aspettano settembre.

“Le risultanze tra domanda e offerta hanno registrato questo rialzo – commenta Marino Pilati, direttore provinciale di Coldiretti Foggia - È un segnale positivo che raccogliamo dal mercato e ne siamo felici come sindacato, anche se, comunque, anche a causa dei costi di produzione molto elevati, sicuramente non è quello che ci aspettavamo per gli agricoltori. È ovvio che il mercato è questo e va rilevato, la soluzione - conclude - è sempre e solo nei contratti di filiera”.