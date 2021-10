Le 30 strade più disastrate di Foggia in una lista: i lavori saranno candidati ai finanziamenti regionali

L'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Foggia ha stilato la black list delle strade più malconce e pericolose della città che saranno inserite in un programma di interventi di manutenzione straordinaria. Sono 30 le arterie viarie censite a seguito di segnalazioni da parte degli organi di polizia competenti e di primi sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico comunale.

Gli interventi sono finalizzati al "miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e degli utenti, al fine di diminuire la pericolosità della rete viaria ed il tasso di incidentalità stradale".

Nell'elenco compaiono corso Roma; via Borrelli; via Castellino; via Cerignola; via Croce; via D'Addedda; via De Petra; via delle Casermette; via Dorso; via Einaudi; via Fini; via Gramsci; via Grandi; via Imperiale; via Kennedy; via Mandara; via Monte Sabotino; via Patroni; via Rovelli; via Salvemini; via San Severo; via Sbano; via Scillitani; via Smaldone; via Valentini; viale degli Aviatori; viale Europa; viale Fortore; viale Ofanto; viale Virgilio.

I primi interventi oggetto di progettazione saranno candidati ai fondi previsti nel programma straordinario della Regione Puglia 'Strada per Strada', che finanzia la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi. La dotazione finanziaria è ripartita in proporzione alla popolazione residente e all'estensione del territorio e al Comune di Foggia spettano 3.255.072 euro.

Saranno progettisti interni all'Amministrazione ad occuparsi delle singole progettazioni esecutive, senza incarichi a professionisti esterni. Ma prima, per ogni strada, il Comune vuole acquisire un'accurata documentazione preliminare alla progettazione che contempli anche una stima dei costi.

Il dirigente del Servizio Lavori Pubblici e coordinatore dell'Area Tecnica, l'ingegnere Francesco Paolo Affatato, con propria determina, ha provveduto all'affidamento diretto dell'incarico all’ingegnere Rocco Marinelli.

La Regione Puglia prenderà in considerazione i progetti esecutivi e le istanze potranno essere presentate dai Comuni entro le 12 del 31 gennaio 2022.