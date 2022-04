Nasce 'Like', il primo portale foggiano dedicato alle aziende del food e della ristorazione

Basta un click e Like vi porta il Territorio a tavola: nasce il primo portale del food e della ristorazione in provincia. Un servizio gratuito per andare incontro alle non poche difficoltà che questo settore ha vissuto a causa delle chiusure forzate dettate dalle misure anti Covid.

Lo trovate all’indirizzo www.likeilpiaceredelgusto.it e contiene una serie di informazioni e consigli per dimenarvi in un mondo fatto di donne e uomini tra fornelli e campi, aziende del food e dell’hospitality in un viaggio horeca e non. Food, ristorazione, stakeholder del nostro mondo e del nostro territorio: un contenitore capace di promuovere e diffondere il culto del “mangiar bene” per mettere in mostra il bello delle produzioni agroalimentari, del food&wine e del turismo rurale ed eno-gastronomico locale.

"Per il nostro portale - spiegano gli ideatori - abbiamo selezionato il top in base alle esperienze incrociate di produttori e loro clienti (ristoratori) ma anche recependo recensioni e tastando il polso della situazione con degustazioni a sorpresa. Insomma un sito non per tutti ma solo per chi stacca i galloni della qualità e raccoglie i consensi di consumatori e addetti ai lavori. Attenzione, però: non vogliamo sostituirci a guide, manuali o altro. La nostra è solo una strada per chi cerca il meglio secondo le tappe di un percorso individuato nel partorire il progetto".

Una home page divisa per settori e poi la possibilità di utlizzare un motore di ricerca per individuare ristoranti e aziende nei Comuni della Capitanata. Non è tutto: ci sono anche le schede di chef, maestri pizzaioli, pasticcieri, gelatieri e poi rubriche dedicate alle aziende, con attività di formazione e consulenza progettuale. “Un sostegno importante per il settore – commenta il direttore Pino Pistillo – in un momento molto delicato per il fodo e la ristoraizone dopo l’emergenza Covid e alle porte di una stagione turistica che si prospetta ancora una volta interessante. Un lavoro durato mesi ma ci siamo riusciti: obiettivo raggiunto”.

Consultando il sito sarà possibile trovare i consigli sulle aziende del food che fanno qualità, su ristoranti e gastronomie dove si utilizzano e vendono prodotti di filiera made in Puglia. Ma anche le schede di chef, manager aziendali, i protagonisti del nostro mondo.

"Il sito web non è altro che l’ultimo sforzo della nostra Redazione che si va ad aggiungere alla rivista cartacea giunta ormai al sesto numero e consultabile nell’edicola virtuale. Un tour del food con la capacità (ci auguriamo) di trasformare le emozioni in parole con cui trasportare il cliente in un mondo fatto di passioni, di valori, di amore per la terra, il cibo e il vino di cui il nostro Tavoliere delle Puglie è ricchissimo".