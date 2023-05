Licenziati da una multinazionale americana: il caso delle 114 famiglie foggiane finisce in Parlamento

Dal 15 maggio 114 dipendenti della G&W Elettric sono senza lavoro. L'on. Carla Giuliano di San Severo, nella giornata di ieri, ha portato all'attenzione della Camera dei Deputati la vertenza dello stabilimento di Foggia, ex Tozzi Sud, rispetto alla procedura di licenziamento attivata dalla multinazionale americana.

Il sito ha chiuso dopo 33 anni. Chiusa anche l'attività produttiva di Peschiera Borromeo: "Una vertenza che seguiamo con preoccupazione perché la chiusura dell’unità produttiva sita nel capoluogo dauno, rappresenta una gravissima perdita per il tessuto produttivo della Capitanata e per tante famiglie del territorio. Proprio per questo, come Movimento 5 Stelle ho sollecitato un ulteriore intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso affinché si adoperi per individuare, in collaborazione con la società e con le competenti organizzazioni sindacali, soluzioni che possano salvaguardare l’occupazione unitamente al rilancio produttivo dello stabilimento da parte della società".

La parlamentare pentastellata ha rimarcato l'intervento tranchant dell'azienda mentre era ancora aperto un tavolo con il Ministero del Made in Italy: "Il ministro Urso intervenga e solleciti la società americana che ha commissioni da Enel e Acea, affinché si possano trovare soluzioni condivise con l'azienda per tutelare i lavoratori e si possano individuare dei processi di reindustrializzazione per la prosecuzione della produzione della G&W Elettric".

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato battaglia: "Ci impegneremo a scongiurare un ulteriore gravissimo smacco per il nostro territorio, con evidenti gravi ricadute negative dal punto di vista economico e sociale".

