La mazzata dei licenziamenti all'Ex Tozzi'. Gli operai non mollano: "Lotteremo fino alla fine"

Nonostante l'ex Tozzi Sud sembra oramai destinata alla chiusura, i lavoratori non si arrendono. Promettono di portare a termine il loro lavoro fino all'ultimo giorno, "con il sorriso sulle labbra, come se non fosse successo niente".

La società americana G&W Electric, che ha rilevato l'azienda nel 2019, nell'assemblea dei soci del 17 gennaio ha deliberato di attivare la procedura di liquidazione e di dismettere le unità locali fi Foggia e di Peschiera Borromeo: 121 in tutto i lavoratori per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, 114 quelli che lavorano nello stabilimento della zona Asi.

Le motivazioni della chiusura

“Nonostante notevoli sforzi da parte del socio unico, nel triennio 2019-2021 sono state registrate perdite ingentissime e la previsione è del tutto analoga per l’esercizio 2022”. La pandemia ha contribuito a inasprire la situazione della società, “con un impatto imprevedibile e negativo sulla produzione e sull’andamento economico e finanziario”.

Il commento dei lavoratori

A compromettere ulteriormente il quadro, la crisi energetica e la scarsità di materie prime che si è tradotta in un forte rialzo dei prezzi, non solo del petrolio. Eppure alcuni lavoratori, attraverso i social, non mollano: "I media ci hanno dati per spacciati,si parla di "cancelli chiusi", ma noi con la nostra determinazione e professionalità siamo ancora qui, a lottare fino alla fine. La speranza è l'ultima a morire, noi ci crediamo e daremo il massimo per arrivare al nostro obiettivo, certi e consapevoli del nostro valore! Una volta toccato il fondo si può solo risalire, uniti fino alla fine!