Boom di studenti e corsi all'Uni Fg, ma aule e spazi insufficienti: si fa lezione alla 'Città del Cinema'

Nel mese di ottobre il Rettore Pierpaolo Limone aveva annunciato l’imminente acquisizione di nuovi spazi per ovviare alla mancanza di aule a disposizione degli alunni: da pochi giorni è stato siglato un accordo tra Università e Città del Cinema per l’utilizzo delle sale cinematografiche per uso didattico.

Tutta l’area medica è stata spostata nelle sale del cinema per far sì che ci siano abbastanza posti a sedere durante le lezioni. In poco meno di 2 mesi – come spiega la professoressa Barbara Cafarelli, delegata alla didattica dell’Università di Foggia – si è riusciti a correre ai ripari dando a circa mille studenti dell’area medica nuove aule, come il corso di laurea in medicina e chirurgia, infermieristica, scienze biologiche che conta già 600 immatricolazioni al suo primo anno e il corso di scienze biomolecolari per un totale di circa mille studenti.

Ma se da un lato la crescita dell’Università di Foggia è da sprono per continuare su questa strada, dall’altro ci si deve confrontare con i problemi di spazio. L’acquisizione della caserma Miale non ha in alcun modo aiutato a diminuire la pressione all’interno delle aule, perché è destinata ad accogliere solo uffici, quindi si continua nella ricerca di nuovi immobili con una struttura adatta ad accogliere lezioni anche con 600 studenti in presenza.