Premiate le eccellenze enogastronomiche di Puglia: c'è anche Nunzia delle orecchiette di Bari Vecchia

Organizzata da 'Passione pizza' e dal suo presidente Antonio Scapicchio, l'evento ha premiato le eccellenze enogastronomiche della Puglia, come la ormai celebre Nunzia Caputo meglio conosciuta come 'Nunzia di Bari vecchia', la donna divenuta celebre per le sue orecchiette.

Circa 100 riconoscimenti ad altrettanti imprenditori, per incentivare la cultura della qualità nell'ambito enogastonimico. Alla conduzione dell'evento, il comico Santino Caravella, Lucia Schiavone e il giornalista Piero Russo.