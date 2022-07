Villa comunale ancora chiusa, Miglio ammette i ritardi e azzarda un’altra data: “Siamo in dirittura d’arrivo”

La Villa comunale di San Severo è ancora chiusa, e siamo al 5 luglio. I lavori di riqualificazione vanno per le lunghe e, a guardare il cantiere, sembrano in alto mare ma, a detta del sindaco Francesco Miglio, gli ultimi interventi, “richiederanno un’altra ventina di giorni, ad essere pessimisti”. I ritardi sul cronoprogramma, ormai, sono sotto gli occhi di tutti e basta girarci intorno. Come testimoniano le foto scattate oggi, la betoniera è ancora all’opera. Aiuole, vialetti e marciapiedi non sono ancora pronti. Stando a quanto riferisce il sindaco, però, “la pavimentazione è stata conclusa ieri e hanno cominciato a posizionare le prime panchine”. Azzarda un’altra deadline: probabilmente i lavori termineranno “a fine luglio”.

Di certo stanno andando avanti, e adesso la ditta sta procedendo alla “sistemazione degli arredi, delle giostrine per il parco giochi, che sono già arrivate, e all’ultimazione dell’impianto di illuminazione. Ma gli interventi di muratura, quelli più importanti, sono stati completati. Siamo in dirittura d’arrivo”, sente di poter affermare il primo cittadino. Nelle ultime determine di giugno relative alla Villa si ripete che “i lavori sono in fase di conclusione”. Peraltro, tra gli ultimi atti, il 27 giugno, c’è l’autorizzazione alla delocalizzazione del chiosco-bar all’interno della Villa Comunale nella nuova area a suo tempo utilizzata come area gioco per bambini, che sarà ampliato per consentire la realizzazione di servizi igienici aperti al pubblico.

I cantieri, per la precisione, sono tre. Il principale riguarda l’intervento di rigenerazione urbana ammesso a finanziamento della Regione Puglia nel 2019, a valere sulle risorse del Por Puglia 2014-2020 per un importo complessivo di 662.500 euro. Erano escluse, però, l’area della cassa armonica e la zona attigua al parco giochi e, così, il Comune ha deciso di investire altri 500mila euro, richiedendo un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il completamento della riqualificazione, intervento aggiudicato definitivamente solo ad aprile. In più, ci sono i lavori dell’Officina di Quartiere sul lato adiacente via Cannelonga, anche quelli finanziati con fondi europei stanziati dalla Regione Puglia per 650mila euro.

Una volta completata la riqualificazione, la Villa, come deliberato dalla Giunta comunale nel 47esimo anniversario della sua morte, sarà intitolata a Luisa Fantasia, originaria di San Severo, vittima di violenza e di omicidio il 14 giugno 1975, davanti alla figlia di 17 mesi nella sua casa a Milano, per mano di due ‘ndranghetisti a seguito della scoperta della vera identità del marito brigadiere, infiltrato.

I lavori sono partiti a maggio del 2021. A ottobre, con un’ordinanza, il sindaco ha disposto la chiusura al pubblico dal 25 ottobre fino all’8 aprile 2022, “data prevista per la conclusione dei lavori” e, alla scadenza, è stata prorogata “fino al completamento dell’intervento in corso di realizzazione”. La risposta fornita dal sindaco Francesco Miglio alla consigliera della Lega Marianna Bocola (che ha rassegnato le sue dimissioni due settimane dopo) in un Consiglio comunale del 20 aprile scorso gli è tornata indietro come un boomerang: “I lavori finiscono il 31 maggio. Lo devo ripetere? – ha detto per poi scandire la data – 31-5-22”. Alla consigliera Alessandra Spada, che lamentava come il termine di consegna non fosse riportato sul cartello di cantiere, aveva replicato con toni irriverenti, ma per la verità oggi non è facile individuare quella segnaletica.

Il 25 maggio, il dirigente dell’Area Urbanistica, l’architetto Fabio Mucilli, chiedeva “ancora un po’ di pazienza”. Nel titolo della nota stampa si leggeva a chiare lettere "a breve la riapertura". Il 31 maggio, le consigliere comunali di opposizione Rosa Caposiena e Fabiola Bocola hanno affisso uno striscione ai cancelli della Villa: “31 maggio… di quale anno? Vergogna”. La minoranza, in Consiglio comunale, ha messo all’angolo l’amministrazione. Scalpitano anche i cittadini per tornare nella loro villa. Gli anziani in cerca di un po’ di refrigerio ne hanno dovuto fare a meno, proprio come i bambini. Ora, per la cronaca, sui social già sono partite le prime polemiche: troppo cemento e le sedute non piacciono.

I tempi previsti non sono stati rispettati, non fatica ad ammetterlo il sindaco Miglio. “Però devo aggiungere anche che i ritardi non sono ascrivibili a una negligenza o a una colpa né della stazione appaltante e neppure delle ditte appaltatrici, le quali si trovano insieme a noi a fronteggiare una situazione di grande difficoltà per le opere pubbliche in Italia – prosegue – Infatti, vedo che tutti i cronoprogrammi hanno subito uno slittamento”.

Insomma, sarebbe tutta colpa delle arcinote difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei prezzi, molto più alti di quelli previsti nel quadro economico. “Ora, il vero traguardo amministrativo da raggiungere è l’ultimazione delle opere, perché il pericolo che si corre adesso in Italia è che, a fronte di un aumento esagerato dei costi, la realizzazione possa non essere remunerativa per la ditta appaltatrice e quindi il rischio è di avere una serie di opere incompiute. Da noi questo rischio non c’è, perché un po’ tutti i cantieri aperti in questo momento, seppur con un rallentamento, stanno andando avanti”.

Un cantiere fermo “sarebbe una iattura” e ora quello che conta è completare l’opera. “I ritardi ci sono stati, dopodiché da 60 anni mancava un intervento manutentivo così importante quindi se proprio dobbiamo mettere in ordine le idee dobbiamo dire che il ritardo nella manutenzione della Villa è di 60 anni, non di 45 giorni. Era arrivato veramente il momento di fare una manutenzione importante dopo tanti anni. Purtroppo – conclude il sindaco Miglio - la sfortuna ha voluto che la cantierizzazione intervenisse in un contesto politico internazionale così complicato”.