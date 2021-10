Foggia 'Città Sicura': dopo anni di lamentele e pericoli spariranno buche e dossi sulle strade che costeggiano il parco alla Macchia Gialla

Entro gennaio del 2022 dovrebbero sparire buche, dossi e marciapiedi sconnessi e dissestati che costeggiano il Parco Pantanella, in zona Macchia Gialla a Foggia. I lavori di messa in sicurezza di via Radice, via Cavotta e via Lussemburgo sono inseriti nel programma di interventi programmati dal Comune di Foggia inerenti la viabilità, la sicurezza e l'ambiente urbano 'Città Sicura'. Secondo il cronoprogramma, dureranno tre mesi, da ottobre fino al 10 gennaio.

I marciapiedi perimetrali del Parco Leonardo Biagini, dove sorge il centro polifunzionale Pantanella, le insenature adibite a parcheggio e le strade che lo delimitano sono fortemente degradati, caratterizzati da pericolosissimi dossi, buche, spaccature, avvallamenti e rigonfiamenti.

L'ufficio tecnico comunale, a seguito di sopralluoghi, ha ricondotto i fenomeni allo sviluppo in superficie delle radici degli 85 alberi, piantati nelle immediate vicinanze del bordo del marciapiede all'epoca della realizzazione del parco. Gli assi stradali sono ormai vere e proprie montagne russe per gli automobilisti.

Secondo quanto previsto dal progetto, la pavimentazione impermeabile sarà sostituita con pavimentazione drenante. Si provvederà alla bonifica delle radici superficiali in sede stradale e la pavimentazione sarà completamente rifatta. Lo stesso avverrà per i marciapiedi, dove si provvederà anche ad una riquadratura più ampia delle aiule, e nelle aree di parcheggio adiacenti al parco.

Non è esclusa l'eliminazione degli "eventuali alberi che risultino instabili dopo la rimozione delle radici". Da Palazzo di Città, a tal proposito, precisano che gli interventi sulle radici degli alberi verranno supervisionati da parte di tecnici specializzati inviati dal Comune. Saranno inoltre installati panchine, cestini portarifiuti e rastrelliere lungo i marciapiedi interessati dall'intervento.

Sono parte integrante dello stesso programma i lavori in via Caggese e via Guglielmi che dovrebbero terminare entro il 30 gennaio, e la messa in sicurezza di viale Manfredi che dovrebbe essere completata già entro novembre.