Sistemazione frane sulla strada provinciale 99 bis: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Nell’ ambito del programma delle strade provinciali interessate dal dissesto idrogeologico dei Monti Dauni e del Gargano, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha approvato con atto deliberativo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 'Comune di Rocchetta Sant’Antonio - Strada Provinciale n. 99 bis - O.P.C.M. n. 3594/07 – Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi - Intervento di sistemazione delle frane da 1 a 16'”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La S.P. 99 bis, si snoda interamente nel territorio comunale di Rocchetta Sant’Antonio e rappresenta il collegamento diretto del paese con lo scalo ferroviario e con numerose aziende agricole presenti nella zona, nonché il percorso più breve verso la zona industriale di Melfi. “Da diversi anni la S.P. 99 bis è chiusa al traffico perché interessata da numerosi fenomeni di smottamenti e frane, per lo più dovuti al dissesto idrogeologico dei versanti adiacenti la strada, che hanno interessato non solo gran parte delle aree a monte ed a valle della stessa, ma anche zone del piano viabile con conseguente e grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Questo atto deliberativo ha consentito al progetto, di grande importanza per le comunità di Rocchetta Sant’Antonio e dei Monti Dauni, di essere inserito nel sistema Rendis (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo)”.