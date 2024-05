Partiti i lavori sulla Statale 16 Foggia-San Severo, ma verranno realizzate solo le complanari

I lavori di efficientamento della Statale 16 Foggia-San Severo partiranno a breve. Non si contano più i morti per incidenti stradali su quella strada, trafficata non solo da auto ma, soprattutto, da mezzi pesanti.

Con un finanziamento di 119 milioni di euro, i lavori che riguarderanno il tratto compreso tra il km 651,000 (allaccio tangenziale di San Severo) e il Km 670,500 (allaccio con la tangenziale di Foggia) per uno sviluppo complessivo di circa 22,5 km, dovranno essere realizzati in 36 mesi lasciando, durante i cantieri, percorribile la statale.

Ma quello che si sperava purtroppo non accadrà: la carreggiata non verrà allargata permettendo due corsie per senso di marcia - sarebbe stata l'unica cosa che avrebbe dato sicurezza a quella strada - ma, ha spiegato Francesca Marranchelli, dirigente nuove opere Anas - verranno realizzate solo le complanari che permetteranno ai residenti di muoversi senza necessariamente percorrere l'Adriatica.

"L'analisi costi-benefici non ha permesso la realizzazione di una carreggiata più ampia. Non viene presa in considerazione la mortalità della strada. Vengono presi in considerazione dei fattori che vengono analizzati a livello centrale" - ha concluso Marranchelli.