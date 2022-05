In estate riapre la Villa comunale di San Severo

Sarà riaperta a breve la Villa comunale di San Severo. Dal Comune fanno sapere che proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione che “restituiranno alla città uno spazio pubblico completamente rinnovato e fruibile, adeguato secondo criteri di sostenibilità mediante una consistente riduzione degli spazi impermeabili”.

Si tratta di due interventi, il primo in ordine di tempo finanziato con fondi europei dalla Regione Puglia per 675.000 euro nell'ambito del Por 2014-2020 Asse XII 'Rigenerazione Urbana Sostenibile', il secondo finanziato per 500.000 euro con mutuo contratto dal Comune.

“Il primo intervento - dichiara l'architetto Fabio Mucilli, dirigente dell'Area Urbanistica e Attività Produttive e responsabile del procedimento - è pressoché completato, a meno di lavorazioni di dettaglio che richiederanno alcuni giorni in più rispetto ai tempi preventivati, il secondo è in fase avanzata di realizzazione e sarà terminato entro il mese di giugno. Sono in corso anche i lavori di risistemazione del parco giochi, che potrà essere utilizzato in sicurezza e tranquillità. Infine, è in corso di realizzazione anche l'Officina di Quartiere sul lato adiacente via Cannelonga, che completerà la riqualificazione della Villa comunale, dotandola di uno spazio per aggregazione sociale e per servizi; anche questo intervento è finanziato con fondi europei dalla Regione Puglia per 650.000 euro nell'ambito del Por 2014-2020 Asse XII 'Rigenerazione Urbana Sostenibile'. Era da tempo che la Villa comunale aveva bisogno di un complessivo intervento di rinnovamento, si chiede ancora un po' di pazienza al fine di poter restituire alla città uno spazio pubblico completamente rinnovato per gli anni a venire”.