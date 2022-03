Lavori in piazza Cavour: parte il cantiere per la riqualificazione

Partiranno a giorni i lavori di ottimizzazione delle condizioni di sicurezza veicolare e pedonale sullo snodo di Piazza Cavour. Il progetto è inserito nel programma di riqualificazione urbana ‘da periferia a periferia’, ammesso a finanziamento nel 2016.

La centralissima piazza con la Fontana del Sele simbolo della città che si staglia sul pronao della villa comunale, contornata da palazzi storici come quello dell’Acquedotto Pugliese e organizzata come una rotatoria, sarà ‘ristrutturata’. Si interverrà anche sulla pubblica illuminazione con la sostituzione di pali e corpi illuminanti e saranno installate tre nuove postazioni con cinque telecamere per la videosorveglianza.

L’intervento consiste principalmente nel rifacimento completo della pavimentazione stradale, nella sostituzione dei cordoni degradati della rotatoria, nella realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale, e di tre piccole isole spartitraffico davanti alla sede dell’Università di Foggia per consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza. È prevista, inoltre, la realizzazione di una nuova pavimentazione di coronamento alle aiuole.

I vialetti che costeggiano la piazza, oggi chiusi dalle fioriere, resteranno interdetti al traffico veicolare e la pavimentazione della viabilità stradale laterale dovrebbe costituire la prosecuzione di via Lanza con lastre in pietra lavica. Saranno sostituiti anche i corpi illuminanti all’interno del pronao della villa e saranno installate strip led ed elementi lineari a led per l’illuminazione dell’ingresso, dell’interno e della parte posteriore. Sui lavori vigila la Sopraintendenza che li ha autorizzati con alcune prescrizioni.

Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Maria Tina Morra, funzionario tecnico del Comune, era stato approvato a febbraio del 2021, dalla giunta politica allora in carica. Originariamente, era prevista la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Galliani e corso Roma, per razionalizzare la circolazione stradale, poi stralciata perché avrebbe potuto intralciare le manovre dei mezzi del sistema di trasporto rapido di massa elettrico (Bus Rapid Transit) inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata del 2019 tra i ‘progetti immediatamente realizzabili a valere su altri fondi’, in questo caso la fonte di finanziamento era il Piano Operativo Fsc Infrastrutture 2014-2020. Nel 2017, peraltro, l'apertura di un cantiere nella stessa piazza aveva generato vibranti proteste.

A occuparsi degli interventi previsti nell’ambito del programma ‘da periferia a periferia’ sarà la ditta Habitat & House srl di Aversa (CE) che si è aggiudicata l’appalto a settembre, con un’offerta di 730.523,25 euro (più oneri di sicurezza e Iva).

Il dirigente del Settore Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, con ordinanza del 2 marzo, ha disposto i provvedimenti di circolazione utili ad agevolare i lavori e a garantire la sicurezza stradale. Scattano alle 7 del 7 marzo, quando presumibilmente dovrebbe aprire il cantiere, fino al termine dei lavori. Viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (ad eccezione dei veicoli di servizio della ditta esecutrice) con chiusura al traffico veicolare e pedonale dei vialetti di piazza Cavour, compresi i marciapiedi delle aiuole. È stato programmato, inoltre, il restringimento della carreggiata di via Torelli e di corso Giannone nel tratto adiacente la piazza. Non è escluso che le condizioni meteorologiche possano influenzare l’effettivo inizio dei lavori, considerato che le previsioni non promettono bene per la prossima settimana.