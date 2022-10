Il corso principale di San Giovanni Rotondo è chiuso da un anno: lavori di riqualificazione fermi, i cittadini insorgono

Corso Regina Margherita e le vie limitrofe dovevano tornare ad essere il cuore pulsante di San Giovanni Rotondo, con un progetto di riqualificazione ambizioso. Erano previste le realizzazioni di una Scuola del gusto, il recupero della torre di via Matteotti e la ripavimentazione della zona il tutto rientrante in un progetto di 'riqualificazione e recupero degli antichi vicoli del centro storico', finanziato con fondi P.o.r.F.e.s.r per 461.571,35 euro.

Per la realizzazione dei lavori fu necessario chiudere al traffico veicolare corso Regina Margherita, fino a maggio 2022, quando era prevista la consegna dei lavori.

Nel frattempo ci furono dei contrattempi che ritardarono i lavori: fu ripristinata la fogna bianca e, durante i lavori furono trovate delle tubature danneggiate che Aqp provvide a ripristinare nel minor tempo possibile, a proprie spese.

Dopo questo pit stop non previsto, i lavori sarebbero dovuti ripartire, ma così non è stato.

Il presidente del 'Comitato pro Centro storico' di San Giovanni Rotondo, - che in un primo momento era coinvolto direttamente nel progetto - Pietro Gravina, chiese, in data 5 giugno 2022, un incontro con l'amministrazione per avere delucidazioni sui ritardi, ma non ci fu ma nessun incontro.

Ad oggi il centro storico resta paralizzato, i lavori sono fermi e non si capiscono i motivi di questa immobilità.