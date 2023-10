Svelato il nuovo volto del Gino Lisa, i lavori non cominceranno a breve: "Più sicuro e innovativo"

Partiranno nel 2025, stando al crono programma dell’ingegner Donato D’Auria, nel 2024 secondo la promessa del presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, che prova a correggere il tiro, i lavori di riqualificazione del terminal dell’aeroporto di Foggia. AdP, insieme al vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e all’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, ha svelato oggi il nuovo volto dello scalo che sarà “più sicuro, più innovativo, più sostenibile”. O meglio, presenta in “maniera preliminare” la progettazione, come preciserà il dg Marco Catamerò.

Un’altra “giornata importante” per il Gino Lisa e la provincia di Foggia cade nell’ultima settimana della campagna elettorale, a tre giorni dal voto, ma a sentire il vice presidente Raffaele Piemontese è solo una coincidenza. “Avremmo dovuto farlo il 30 settembre, dopo un anno. Una serie di difficoltà tecniche hanno fatto slittare di 15 giorni la presentazione”. La collega Maurodinoia avvertirà la necessità di confermarlo in conferenza stampa: “Erano date programmate. Sono progetti già previsti dalla programmazione regionale”. E, invece, qualcuno, osserva Vasile, ha “pensato male”.

A dirla tutta, però, a giudicare dai tempi del Piano di sviluppo dell’aeroporto di Foggia da qui al 2035, non c’era tutta questa fretta.

Qualora fosse stata un’operazione elettorale, però, non sarebbe andata a buon fine e, anzi, a guardare i social, si sarebbe rivelata un boomerang. La concomitanza, infatti, non è passata inosservata.

Assente giustificato da una Conferenza Stato Regioni, eppure atteso, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Tre anni fa, alla vigilia delle Regionali, era sulla pista appena asfaltata. Del resto, in campagna elettorale chi ha polvere spara, poi cosa sia propaganda e cosa no lo decidono gli elettori.

Per la cronaca, la candidata sindaca del campo largo progressista, Marida Episcopo, è passata per un caffè ed è andata via, e non ha assistito alla conferenza stampa, forse per non alimentare dietrologie.

La notizia più fresca di giornata è il nuovo caposcalo: con “spirito materno” il Gino Lisa è stato affidato ad Antonella D'Alfonso, con oltre 20 anni di esperienza. “Abbiamo scelto una delle migliori risorse dei supervisori di Bari”, aggiungerà il direttore generale di Adp Marco Catamerò. Finora Vincenzo Scarpa aveva supplito alla funzione di responsabile dello scalo.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, lo chiama “il piccolo Gino, che comincia a correre, e che deve essere educato e messo sulla direzione giusta”. “Lavoreremo con pazienza e abnegazione, questo perché non abbiamo bisogno di fare le cose di fretta – ha aggiunto alzando il tono di voce -, ma abbiamo bisogno di fare le cose per bene”. Le risorse sono state “ampiamente garantite”. L’investimento per il nuovo terminal ammonta a 10 milioni di euro.

I lavori di riqualificazione

In primis, l’aerostazione necessita di un adeguamento sismico, e altrettanto urgenti sono gli interventi su piazzali non a norma e sottodimensionati. “Questo aeroporto è piccolo ma può diventare un gioiello”, ha detto il dg.

Il piazzale, nella cosiddetta area di movimento, passerà dai 20mila metri quadri attuali a 60mila metri quadri. “Si opererà per step – ha spiegato Catamerò – Già nella prima configurazione avremo quattro stalli dedicati ad aeromobili di categoria Charly”.

È stato l’ingegner Donato D’Auria, direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, che in parte ha anche collaudato l’aerostazione più di 20 anni fa, quando era all’Enac, a illustrare gli interventi con l’ausilio di due tavole allestite nell’aerostazione per l’occasione.

Sono previste due fasi: una di riqualifica del piazzale esistente e una di ampliamento, che terrà conto anche delle esigenze di protezione civile o della Asl, che ha richiesto di insediarsi nell’aeroporto e ha in programma la realizzazione di un ulteriore hangar, si apprende dall’ingegnere. È stata individuata anche un’aerea per la cargo logistica della protezione civile.

Adp prova a sfruttare tutto il sedime aeroportuale. Trenta ettari saranno destinati a parco fotovoltaico da 30 Megawatt, produzione in eccesso che rappresenterà un vantaggio per la comunità.

Nel piano è inserita anche la riqualificazione del Villaggio Azzurro. “Sarà una grande cittadella dello sviluppo delle procedure di emergenza e anche della ricerca, perché gli insediamenti saranno anche di carattere universitario e di enti di ricerca scientifica”, aggiungerà Patrizio Summa. Il progetto è in attesa di un finanziamento specifico.

Gli interventi sull’aerostazione rispondono alle esigenze di adeguamento sismico-strutturale, efficientamento energetico e continuità di esercizio contemperate da un elemento: l’esoscheletro.

L’aeroporto non chiuderà. La struttura esterna, la cosiddetta pelle o rivestimento, nasce da un’idea del prof. Fallacara del Politecnico di Bari, che ha utilizzato lo schema geometrico di un matematico ungherese. “Petali – come li definisce l’ingegner D’Auria - inseriti in una struttura di supporto per poi agganciarsi alla struttura portante”.

Il rivestimento, ricalcando un po’ la filosofia del cappotto termico, consente di garantire l'efficientamento energetico. Sulla copertura, inoltre, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 100 Kw.

Nel secondo semestre del 2025 anche l’aeroporto di Foggia, come Brindisi, avrà la prima torre digitale remota e non avrà più limitazioni orarie.

I tempi

“In questo momento, stiamo parlando di un concept architettonico, sul quale vanno approfondite le progettazioni, che saranno completate nei primi sei mesi del 2024. A seguire ci sarà la gara, quindi si ipotizza l’inizio delle lavorazioni per il 2025”, ha detto D’Auria a proposito dei tempi.

A sconfessarlo sarà il presidente Vasile in un’intervista immediatamente successiva: “Forse ci siamo spiegati male, i lavori partiranno nel 2024, su questo ci metto la faccia, perché è bene che i tecnici facciano i tecnici, però gli amministratori fanno gli amministratori. Noi possiamo accelerare i processi purché vengano fatti con correttezza. Ricordo a tutti gli stakeholder che oggi in Italia vige un nuovo codice degli appalti che consente a noi di essere più veloci”.

A dettare i tempi, però, come ha ricordato il direttore della pianificazione strategica Patrizio Summa è il Sieg. “La tempistica è tutto in questo momento, bisogna essere rapidi”.

Il Sieg "pone un orizzonte fino al 2029, i 10 anni consentiti dalla Commissione europea, per agire in termini di velocità e cogliere questa opportunità di sviluppo delle infrastrutture e di tutti i servizi di gestione, in esenzione dalle problematiche di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato. Opportunità che bisogna cogliere perché dal 2029 in poi, salvo proroghe, entreremo nel mare aperto della competizione”.

I dati di traffico aggiornati

Dal 21 luglio 2021 al 16 ottobre 2023, sono transitati circa 43mila passeggeri, dei quali 41mila per voli linea, 494 di aviazione generale e 702 di aerotaxi. Il dato più interessante, secondo il dg Marco Catamerò, è quello relativo ai movimenti in "un aeroporto che, con una grossa spinta iniziale, ha avuto un certo dinamismo”. Tra aeromobili di aviazione generale e di aerotaxi sono transitati 1421 aeromobili, 939 aeromobili di linea, per un totale di 2362 movimenti.

Il destino dell'opera 'Il Volo'

Si prospettano tempi lunghi anche per la scultura ‘Il Volo’ o ‘Ali sospese’. “Quest’opera d’arte avrà bisogno di interventi supplementari – ha detto Catamerò senza girarci intorno -, ma soprattutto non potrà essere, quasi sicuramente, utilizzata e installata nella vecchia maniera perché avrà bisogno, così come condiviso con l’artista, che è il vero padre dell’opera, di elementi di supporto, e su questo abbiamo un’idea comune di ricollocarla nella maniera che l’artista riterrà più opportuna, nell’ambito della riqualificazione e del restyling del terminal”.