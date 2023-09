Toppe dopo gli scavi nel manto stradale nuovo: dal Comune parte una diffida a tre società

Le segnalazioni dei cittadini, girate anche alla redazione di FoggiaToday, in merito ai mancati lavori di ripristino successivi agli interventi che comportano la manomissione del manto stradale, a cominciare da viale degli Aviatori, sono andate a buon fine.

Da Palazzo di Città è partita una diffida ad adempiere al ripristino della sede stradale a regola d’arte dopo gli scavi per il posizionamento di cavi e tubature. Destinatari Acquedotto Pugliese, FiberCop spa e E-distribuzione spa.

La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha agito sulla scorta delle disposizioni del Regolamento comunale approvato il 21 marzo scorso, proprio come eccepito da un cittadino che aveva inviato una Pec pubblicata dalla nostra testata.

La diffida è scattata dopo i controlli eseguiti dal Servizio Lavori Pubblici mediante verifiche in loco, incrociate con quelle amministrative, e per l’appunto anche a seguito di segnalazioni di coloro che dal Comune definiscono “attenti cittadini”.

In particolare, il provvedimento riguarda i lavori di posa di cavi e condotte eseguiti da ditte terze per conto delle suddette società di servizi su viale degli Aviatori, via Manfredonia, via Napoli e via Alfonso d’Aragona, considerate arterie importanti della città da poco ripristinate in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia, nel mese di maggio.

Da Palazzo di Città parlano di “una cattiva abitudine, purtroppo consolidata”, per contrastare la quale è stato predisposto il nuovo regolamento.

Con la notifica della diffida, l’Amministrazione Comunale intima agli interessati di assumere immediatamente tutte le determinazioni del caso strumentali alla tutela dell’incolumità pubblica e privata. Inoltre, prescrive di effettuare i lavori di ripristino del manto stradale a regola d’arte, dandone adeguata contezza tecnica e procedurale al Servizio Lavori Pubblici ed al Servizio Ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica, l’ente provvederà, attraverso il Servizio Avvocatura, ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia per i ripristini effettuati in modo non conforme alle prescrizioni del vigente regolamento sui lavori stradali.