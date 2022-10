Bagni del mercato del venerdì inagibili: distrutti dai vandali, saranno ripristinati

Saranno ripristinati i bagni pubblici al servizio dell’area mercatale di via Miranda a Foggia, davanti alla Città del Cinema, dove ogni venerdì si svolge il mercato settimanale. La struttura è stata vandalizzata, tanto da rendere i bagni inagibili.

A seguito di numerose segnalazioni e di un tavolo tecnico del 3 ottobre scorso per l’organizzazione della Fiera di Santa Caterina, in programma a fine novembre, il Servizio Urbanistica del Comune di Foggia, diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato, si è attivato per rimetterli in funzione.

Dopo il sopralluogo del personale e la stima delle opere necessarie, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria che ammontano, complessivamente, a oltre 28mila euro. Se ne occuperà la ditta Sofiego srl di San Ferdinando di Puglia.

A giudicare dagli interventi, i vandali hanno completamente distrutto i bagni. Sono previsti, infatti, il rifacimento della copertura piana, la sostituzione dei sanitari, il ripristino delle porte, il rifacimento dell’impianto elettrico e la pitturazione dei locali.