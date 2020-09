Via Trinitapoli, al via il rifacimento del manto stradale: si parte dal tratto che collega Foggia alla zona industriale

Mancano ormai pochi giorni al via, per i lavori programmati inizialmente entro fine giugno, su Via Trinitapoli. Il primo segmento di strada che collega il centro cittadino alla zona industriale, sta per essere rifatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una strada del tutto martoriata e quasi del tutto impercorribile, come avevamo documentato il 4 giugno scorso, quando chiedemmo al sindaco Landella i tempi previsti per l'inizio dei lavori. All'epoca garantì che sarebbero iniziati prima dell'estate, ma tra burocrazia e ferie, la ditta appaltata non è potuta partire con i lavori.

Ma ci siamo quasi: come garantisce il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, Francesco Morese, il 10 settembre inizierà finalmente il tanto agognato rifacimento del manto stradale del primo tratto di via Trinitapoli.