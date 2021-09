Imminenti lavori pubblici nel Comune di Lucera. La Biblioteca avrà il suo impianto di climatizzazione

Attraversamenti stradali pedonali, rifacimento di quelli sopraelevati con integrazione di illuminazione pubblica, ulteriore realizzazione di nuovi in corrispondenza di scuole, ospedale e chiese e nei punti con maggiore pericolo per i pedoni; rifacimento degli impianti semaforici esistenti; efficientamento energetico degli immobili comunali, in particolare: manutenzione ed installazione di un impianto termico e di condizionamento della biblioteca-pinacoteca comunale.

Così il sindaco Giuseppe Pitta: “Questi interventi saranno immediatamente realizzati dal Comune di Lucera. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per l’utilizzazione dei contributi statali previsti dalla legge di bilancio 2020 n.160/2019 per gli anni 2021, 2022 e 2023. Si tratta di contributi statali volti all’efficientamento energetico, compresi quelli relativi all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo deciso di dare priorità ad interventi utili a risolvere problematiche annose come, ad esempio, quello relativo alla nostra biblioteca comunale che finalmente potrà contare su un impianto di climatizzazione sia per rendere gli ambienti maggiormente fruibili dagli utenti in estate o in inverno, sia per preservare il patrimonio bibliotecario ed artistico presente nella struttura. A questi interventi ne seguiranno altri che saranno posti in essere all’interno del piano triennale finanziato dallo Stato e che, per il 2021, finanzia determinate tipologie di lavori pubblici con una dotazione di 260 mila euro per i Comuni tra 20 mila e 50 mila abitanti. Ringrazio gli uffici comunali e l’assessore ai Lavori pubblici, Daniela Pagliara, per la tempestività nel predisporre gli atti propedeutici all’ottenimento di questo importante risultato”