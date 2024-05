Dopo 4 anni riapre la piscina provinciale di San Nicandro: avrà il tetto scorrevole come poche in Italia

Dopo quattro anni di chiusura, la piscona provinciale di San Nicandro Garganico riaprirà i battenti con importanti innovazioni strutturali - come il tetto scorrevole - che la renderanno una delle pochissime in Italia.

A fare, questa mattina, il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori sono stati il sindaco Matteo Vocale e il presidente dell'Ente Provincia, Giuseppe Nobiletti, che ha fatto visita al villaggio studentesco 'Zaccagnino', in località Portone Perrone, dove sono state riscontrate problematiche legate alle incursioni "dei soliti vandali".

All'incontro erano presenti il consigliere provinciale Antonio Berardi, l'ex consigliere provinciale e attuale consigliere comunale Antonio Zuccaro e il dirigente dell'Area Patrimonio della Provincia, l'architetto Denice Decembrino. "Abbiamo fatto tappa prima alla piscina provinciale, che molto presto sarà consegnato al soggetto gestore e potrà finalmente riaprire i battenti", spiega Vocale.

"Quindi, insieme al dirigente scolastico Francesco Donataccio, ci siamo recati nei plessi scolastici per conoscere le criticità, alcune delle quali emerse a seguito dei ripetuti furti con scasso ad opera dei soliti vandali. La visita è stata anche occasione anche per mettere a punto la soluzione che, tra Comune e dirigente scolastico abbiamo trovato per riattivare il parcheggio interno ed eliminare le pericolose soste esterne all'uscita di scuola".

"Tutti insieme abbiamo chiesto un focus particolare su questo sito da parte della Provincia, che nella persona del presidente si è impegnata a procedere speditamente agli interventi necessari", conclude Vocale.

"Sono molto soddisfatto di vedere il risultato di questi lavori", aggiunge il presidente della provincia Nobiletti. "Avremo a disposizione una struttura moderna e attraente, che sarà un punto di riferimento non solo per la città, ma anche per i paesi limitrofi. Una caratteristica particolare di questa piscina è il tetto scorrevole, che la trasforma in piscina scoperta, un’innovazione che rende questa struttura unica nel suo genere. Solo due esempi simili si trovano in Italia, e sono orgoglioso che la nostra provincia abbia deciso di investire in un progetto così innovativo e all’avanguardia".