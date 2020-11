Tremiti, al via l'opera di completamento per l'attracco delle imbarcazioni a San Domino: i lavori dureranno 290 giorni

Ampliamento della banchina esistente, irrobustimento dell’attuale scogliera, costruzione ex novo del molo di Scirocco: partono oggi i lavori di completamento delle nuove opere difesa del porticciolo per l’attracco delle imbarcazioni all’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti.

I lavori, come si evince dall’ordinanza della capitaneria di porto di Termoli, avranno una durata di 290 giorni, ovvero fino al prossimo 3 luglio (e comunque fino a termine esigenza). L’esecuzione dei lavori è affidata alla società ‘In mare srl’, per conto del Comune delle Isole Tremiti, e riguarderà la fascia oraria compresa tra le 6 e le 19.

Nel dettaglio, verranno effettuati “lavori completamento delle nuove opere di difesa del porticciolo di attracco delle imbarcazioni all’isola San Domino, presso il tratto di mare antistante la cosiddetta Cala degli Schiavoni, attraverso l’utilizzo di due ‘motopontoni’”. Si procederà “all’ampliamento della banchina esistente, all’irrobustimento dell’attuale scogliera e alla costruzione ex novo del molo di Scirocco”.

L’area interessata dai lavori sarà interdetta, come da comunicazione della capitaneria di porto, “alla navigazione, sosta, ormeggio e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare”, dalle 5.30 del mattino alle 19.30 della sera. La società ‘In Mare s.r.l.’, dovrà provvedere ad interdire sia l’area oggetto dei lavori che l’area della pianta di carico, mediante l’apposizione di barriere e/o boe gavitelli, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi.

“E’ fatto obbligo a tutte le unità in navigazione nelle acque adiacenti alla zona interessata dalle operazioni ed in transito, in ingresso ed uscita dal porto, di evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni in corso; navigare con la massima cautela e ponendo la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico-acustiche emesse dalle unità impegnate nei lavori; interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale avvicinamento all’unità impegnata nelle operazioni, contattando l’unità in attività operativa”.

“Non sono soggette al divieto le unità della capitaneria di porto - guardia costiera e delle forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano interesse ad accedere, ed il personale ed i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori. Non è soggetta a tale divieto l’unità navale di linea di continuità territoriale della C.I.N. Tirrenia, per il tempo strettamente necessario ad effettuare la manovra di ormeggio presso la banchina di San Domino e, comunque, cercando di occupare solo la porzione di area interdetta necessaria all’esecuzione in sicurezza della succitata manovra”. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.