Il mercato del venerdì resta in via Miranda e si rifà il look: "Diventerà un gioiellino più appetibile"

I lavori in via Miranda

Il piano per la riorganizzazione definitiva del mercato settimanale del venerdì è pronto. A breve la delibera sarà sottoposta all'esame del Consiglio comunale di Foggia. Archivierà una volta per tutte il dubbio amletico sulla sua collocazione: resterà in via Miranda, luogo considerato più idoneo.

Si procederà alle assegnazioni definitive dei posteggi, inseguendo il mantra dello stop all'abusivismo.

Attualmenterisultano 278 operatori autorizzati. Prima erano qualcosa come 650. L'ultimo elenco è stato stilato a luglio dell'anno scorso per assegnare provvisoriamente gli stalli.

L'assessore alle Attività Economiche Sonia Ruscillo ha dichiarato guerra agli abusivi e, Covid o non Covid, ha regolarizzato la vendita dei prodotti. La riorganizzazione, promette, renderà il mercato "ancora più appetibile dal punto di vista commerciale". Lo considera "un gioiellino".

Il Piano esecutivo di Safety e Security e riorganizzazione del mercato del venerdì non è il piano anti-assembramento approntato per rispettare le misure di contenimento del contagio e contrasto dell'emergenza Covid19, per quanto possa essere funzionale ai protocolli adottati durante la pandemia.

Dopo i fatti di Torino del 2017, come noto, eventi e manifestazioni pubbliche sono soggetti al rispetto di specifiche misure per la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Anche per i mercati, assimilati alle manifestazioni, la normativa prevede un piano di verifica delle condizioni di sicurezza delle aree di svolgimento.

È una misura di Safety, ad esempio, la distinzione dei varchi di accesso e di deflusso. No problem per i nuovi mercati come quello che sarà inaugurato al Rione Biccari, in via La Torre, ideati già in ossequio alle normative vigenti. Ma quelli pre-esistenti richiedono interventi strutturali.

Proprio in questi giorni sono in corso alcune lavorazioni appaltate da poco, propedeutiche e connesse al piano definitivo del mercato di via Miranda. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria mirati alla messa in sicurezza del piazzale e alla nuova distribuzione viaria. Non intralceranno le attività di vendita e il mercato, assicura l'assessore Ruscillo, non subirà alcuna interruzione.

A ridosso di via Miranda, saranno chiusi gli spazi tra le aiuole, con cordoli in calcestruzzo e altre aiuole dove saranno piantumati arbusti medio-alti. Gli operai sono già al lavoro. Il piazzale sarà, così, delimitato e sarà possibile avere solo due varchi di accesso nel nuovo piano di emergenza, facilmente controllabili da vigili e addetti alla sicurezza. Questa operazione consentirà di eliminare le transenne e ammortizzare i costi anche in riferimento alle norme anti-Covid.

Saranno smussati gli angoli: il progetto prevede il taglio dei cordoli sporgenti e delle spigolature varie per rendere più lineare la viabilità, sia pedonale nelle giornate del mercato che veicolare negli altri giorni. Si procederà, inoltre, alla tinteggiatura dell'immobile adibito a bagni pubblici a servizio dell'area mercatale, in considerazione delle "precarie condizioni in cui versa attualmente e per rendere salubri gli ambienti presenti", come si legge nella determina dirigenziale.

Auspicavano una riqualificazione dell'area anche i residenti della zona.

I lavori, per un importo di circa 39mila euro, sono stati affidati alla ditta G.m.f. srl di Foggia. La somma totale impegnata a bilancio per l'intervento manutentivo straordinario è pari a oltre 53mila euro.

Gallery