Lavori pronti per la Tangenziale di Foggia: 12 rotatorie e standard di sicurezza elevati per ridurre gli incidenti

Saranno consegnati in primavera, tra marzo e aprile, i lavori di altri due dei tre lotti degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia.

Il Lotto 2 era stato già consegnato a dicembre alla R.T.I Favellato Claudio S.p.a., il Lotto 1 è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Argo Scarl che ha nominato la società Paving Technology S.R.L. esecutrice dei lavori, e il Lotto 3 è stato aggiudicato allo stesso Consorzio, ma è oggetto di un contenzioso.

A illustrare il cronoprogramma è stato l’ingegnere Vincenzo Marzi, dirigente di Anas (responsabile della Struttura Territoriale Puglia) nominato nel 2021 commissario straordinario per la realizzazione dell’opera che rientra tra gli interventi strutturali prioritari, in un’audizione nella Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Foggia dedicata alla viabilità extraurbana.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha introdotto i lavori con l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, che gioca in casa anche da ingegnere capo della sezione staccata Anas di Foggia in aspettativa da dieci anni, da quando, cioè, era entrato nella Giunta Decaro.

La riunione, tappa del percorso conoscitivo avviato dalla commissione presieduta dall’ingegnere Giovanni Quarato, è stata allargata al resto della Giunta e a tutto il Consiglio comunale.

Dopo una panoramica degli interventi commissariati in provincia di Foggia, investimenti per circa 900 milioni di euro, la relazione del Rup Carmine Marro è stata dedicata ai lavori sulla SS16 Adriatica. La ‘Parte A’ riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto tra Foggia e San Severo, un’opera da 180 milioni per circa 23 chilometri, mentre la Parte B riguarda la Tangenziale Ovest, quasi 21 chilometri per un importo di 122 milioni (95 già a disposizione).

I lavori sulla Tangenziale (SS 673) sono finalizzati ad abbassare il livello oggi alto di incidentalità, riconfigurando gli svincoli e le intersezioni a raso non a norma e razionalizzando gli accessi diretti con tratti di viabilità secondaria. Saranno innalzati gli standard di sicurezza.

Oltre ai classici lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, rifacimento della pavimentazione stradale e implementazione della segnaletica, saranno realizzate nuove piazzole di sosta e adeguate le banchine.

La durata dei lavori arriva ad un massimo di 29 mesi per il Lotto 2, ma si stima in tre anni circa il completamento delle opere. Saranno lavori in sede. La strada di categoria C1 sarà sempre a due corsie da 3,75 metri con banchine da 1,5 metri.

Saranno realizzate ben 12 nuove rotatorie in sostituzione delle intersezioni a raso e saranno rifunzionalizzati tre svincoli, o meglio rigeometrizzati. Al Salice Nuovo e su via Bari, per esempio, semafori e svincoli saranno sostituiti da rotatorie.

Gli interventi di adeguamento del tracciato lungo la statale 16 Adriatica, nel tratto fra San Severo e Foggia, anche quella caratterizzata da un’elevata incidentalità, prevedono, invece, tra le altre cose, l’eliminazione degli accessi diretti tra fondi privati e Statale realizzando una viabilità di servizio, nuovi svincoli e l’adeguamento di quelli esistenti.

Anche in questo caso, la strada sarà a due corsie da 3,75 metri con banchine da 1,5 metri, più la viabilità di servizio ai lati.

Un sistema di complanari, cavalcavia e sottovia per evitare svolte pericolose risolverà una volta per tutte i problemi di immissione e uscita da via San Severo allo svincolo del Km 650+500. Si supera, così, una soluzione precedentemente individuata nel progetto della Tangenziale.

È previsto anche l’adeguamento dello svincolo per l’Ex Eridania, sempre in territorio di Foggia. Inoltre, è contemplato un intervento di valorizzazione del Tratturo Regio.

Le opposizioni hanno aggiunto un po’ di pepe. Il primo a intervenire è stato Luigi Fusco, consigliere comunale di Forza Italia, che ha richiamato l’attenzione di Anas sulle condizioni del manto stradale della SS16 in direzione opposta, da via Cerignola, nonostante gli interventi di manutenzione. Si associa il consigliere di maggioranza Pasquale Cataneo, che ha chiesto una ricognizione per garantire un livello di manutenzione adeguato. L'ingegner Marzi si è riservato un approfondimento.

Il consigliere di Italia del Meridione era interessato, però, soprattutto a sottoporre ad Anas la mancata previsione di un sottopasso stradale all’altezza della ortogonale della pista del Gino Lisa nel progetto della Tangenziale Ovest, uno dei principali temi che hanno motivato la richiesta di un’audizione.

“Non c’è mai stato un progetto per il sottopasso dell’aeroporto”, ha rimarcato il commissario straordinario Marzi. In conferenza di servizi non è mai arrivata una richiesta di questo tipo. Il primo interlocutore, in questo caso, sarebbe Aeroporti di Puglia, stando a una delle risposte fornite a un quesito formulato anche da Antonio Pio Mancini, consigliere di Con, relativo all’eventualità di una variante, che appare un’ipotesi da escludere.

L’autore dell’intervento dai toni più marcatamente politici è stato il civico Nunzio Angiola: “Se non si può fare una tangenziale come quella di Bari ci dica perché”, ha detto rivolgendosi all’ingegner Galasso e alzando la voce. “I volumi di traffico sono completamente diversi da Bari”, è stata la risposta.

Quattro corsie, aveva detto Marzi, “sono impattanti”. Non sarebbero sostenibili e sarebbero persino meno efficaci per gli svincoli e le uscite.

La modifica dell’architettura, a detta dell’assessore ai Lavori Pubblici, risolve le criticità che generano un’elevata incidentalità, segnalata anche dal consigliere M5S Francesco Strippoli che ha evidenziato i dati del 2022 e dell'anno precedente in rapporto alle altre province.

L’intervento del consigliere comunale civico di opposizione Giuseppe Mainiero è stato subito raccolto dall’assessore al ramo come un guanto di sfida. A parte la caccia agli errori, ha posto una criticità: a suo dire, un tratto della nuova Orbitale di Foggia costituirebbe una duplicazione della tangenziale di cui è previsto l’adeguamento da parte di Anas.

“Credo che l’impegno di Anas sia positivo – ha detto Giovanni Quarato, presidente della commissione Ambiente e Territorio a margine dell’approfondimento – Noi saremo sempre vigili anche sulla manutenzione”.

La commissione era interessata a verificare anche l’opportunità o meno del sottopasso che intersecherebbe la pista dell’aeroporto in caso di allungamento. “È apparso abbastanza chiaro che questa richiesta non è mai entrata nei tavoli decisionali, anche perché, evidentemente, non c’è attualmente alcun progetto che prevede l’allungamento ulteriore della pista. Si faranno questi lavori di messa in sicurezza, poi, se ci sarà la volontà politica, ma anche la necessità infrastrutturale di allungare la pista, si provvederà anche con un’opera come quella del sottopasso. Credo che Anas sia stata molto chiara nel dire che se non riceve input non può proporre un intervento del genere, anche piuttosto costoso. Evidentemente – conclude Quarato - dovremo fare una riflessione sullo sviluppo dell’aeroporto e del territorio, contemplando il cosiddetto rapporto costi-benefici. Noi ci auguriamo che i traffici del Gino Lisa si implementino al punto tale da giustificare ulteriori opere e ulteriori investimenti”.