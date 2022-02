Montagne russe sulle ‘tre corsie’: per rifare 4 chilometri di strada il Comune è alla ricerca di 6 milioni

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è pronto da più un anno, ma è ancora aperta la caccia ai finanziamenti per il rifacimento delle cosiddette ‘tre corsie’ e dintorni, via Napoli compresa. Il Comune di Foggia prova a candidarlo a un finanziamento statale da 5 milioni di euro. Lo ha rimodulato per presentare la richiesta di contributi per “investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, previsti dal Decreto 8 gennaio 2022 del ministero dell’Interno.

La commissione straordinaria, su proposta del Servizio Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato, ha approvato l’aggiornamento del progetto prima della scadenza dei termini per l’invio della domanda.

Rispetto al quadro economico approvato a gennaio del 2021 dalla Giunta allora in carica, il Comune ha dovuto ridimensionare la spesa preventivata e ha stralciato un chilometro circa di asfalto. L’elenco delle strade interessate dai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza comprende ora viale I Maggio (830 metri lineari), via Mario Natola (1005 ml), via Paolo Telesforo (596 ml), via Napoli (933,50 ml) e via Martiri di via Fani (561 ml). Complessivamente, l’intervento riguarderà quasi quattro chilometri di viabilità cittadina.

Non figurano più via Luigi Rovelli e via Mario Altamura e con qualche metro in meno l’importo stimato passa da 7,5 milioni di euro a 5.963.607,05 euro. Qualora fosse ammesso a finanziamento, la restante parte sarebbe finanziata con fondi di bilancio comunale.

L’intervento era già stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche nella speranza di intercettare fondi regionali poi confluiti nel programma ‘Strada per Strada’ con l’assegnazione di un importo di 3.255.072,55 euro che il Comune ha destinato ad un’altra lista di strade.

Anche i tecnici comunali, a seguito di sopralluoghi, hanno potuto constatare la presenza di buche, ammaloramenti di ogni tipo, cedimenti e rappezzi. “Alcuni tratti dei viali – si legge nella relazione tecnica - sono praticamente impercorribili, a causa dell’azione delle radici degli alberi che insistono nelle aree limitrofe alla carreggiata e che hanno provocato rialzamenti e deformazioni del manto stradale e degli spartitraffico, mettendo a grave rischio l’incolumità veicolare e pedonale”. Lo stato di degrado del manto stradale è stato classificato di livello alto e medio.

Le ‘tre corsie’, ormai, sono montagne russe. I dossi rappresentano insidie pericolosissime soprattutto per le due ruote, assolutamente da evitare.

I carichi di traffico, come si evidenzia anche nella documentazione progettuale, negli ultimi anni sono notevolmente aumentati. In via Paolo Telesforo, via Mario Natola e viale I Maggio, è previsto il rifacimento di buona parte degli spartitraffico centrali, oltre agli interventi di fresatura e rifacimento integrale del manto stradale.

Nei tratti deformati dall’azione delle radici degli alberi che hanno provocato innalzamento dei cordoli, “è prevista la rimozione degli alberi di pino marittimo esistenti, con l’espianto e la messa a dimora di nuove piante”. Saranno sostituiti da platani, tigli, querce o altre essenze “compatibili con il contesto cittadino, al fine di eliminare in modo definitivo la problematica delle radici e avvallamenti che creano situazioni di pericolo con la presenza di disconnessioni della sede stradale e non solo lungo i tratti interessati dall’intervento”.

Dettagliando le principali lavorazioni, si parla di “sostituzione degli alberi in precarie condizioni statiche previa verifica di tecnico competente”. Si provvederà anche al rifacimento della segnaletica orizzontale e al ripristino di quella verticale. La durata complessiva dei lavori è stimata in 9 mesi circa.