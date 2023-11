Maxi cantiere della Fiera fermo, la Regione non paga le imprese: "Ci stanno facendo morire"

È pronto a incatenarsi davanti alla Regione Puglia e a portare a Bari le maestranze l’amministratore della società Automazione Sud della provincia di Roma.

È una ditta che opera nel maxi cantiere delle infrastrutture per la mobilità al servizio dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia in virtù di un contratto di subappalto con la società Antonacci Termoidraulica. Si occupa di processi di automazione, nel caso di specie dell’impiantistica nella palazzina uffici in costruzione e nel parcheggio interrato multipiano.

I lavori sono fermi da quasi un anno, “da quando hanno iniziato a non pagarci”, spiega l’amministratore di Automazione Sud srl Fortunato Di Masi, che racconta la sua disavventura. La Regione Puglia non liquida lo stato di avanzamento dei lavori da “esattamente 12 mesi”, riferisce. E si è fermato tutto. Tra lavori effettuati e forniture di materiali sul cantiere alla società mancano all’appello circa 700mila euro.

Qualora i pagamenti venissero sbloccati, basterebbero tre o quattro mesi per completare i lavori. Li hanno portati in canzone e ne hanno sentite tante. “Ci stanno facendo morire”, afferma Fortunato Di Masi, che porta avanti un’impresa con quasi 40 anni di esperienza nel campo dell’automazione e grossi appalti alle spalle, con impianti realizzati nei ministeri, nei Musei Vaticani, a Cinecittà e negli ospedali della Capitale, solo per citare alcuni esempi.

A marzo, l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, aveva annunciato che il ministero delle Infrastrutture aveva sbloccato le risorse statali congelate da pignoramenti. La Giunta regionale aveva allora approvato l’Atto integrativo all’Accordo di Programma Unificato scaduto a fine 2022. E allora, non si capisce perché la Regione Puglia ora non paghi le fatture.

Pare manchi una delibera, almeno a quanto ha capito la ditta. L’impresa è in difficoltà, a tal punto da non riuscire probabilmente a pagare le tredicesime. Ecco perché sono pronti a protestare anche una quarantina di lavoratori.

“Non si può andare avanti così. Io ho pagato l’Ires perché ho presentato il bilancio, su somme che ancora mi devono dare”, lamenta Di Masi.Le fatture erano datate 2022 e, ironia della sorte, l’impresa ha già versato le tasse sugli importi che non si è vista ancora riconoscere proprio dallo Stato. “Pensiamo di essere stati abbastanza corretti a sollevare il problema dopo le elezioni – conclude l’amministratore di Automazione Sud - Noi vogliamo solamente i soldi che ci siamo sudati”.