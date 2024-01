Lavori di elettrificazione: al via l'opera da 61 milioni sulla linea Potenza-Foggia

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fd, ha avviato i lavori per l’elettrificazione della tratta Rocchetta-Potenza, lungo la linea Potenza-Foggia, che consentiranno il potenziamento tecnologico dell'infrastruttura, al fine di aumentare la puntualità del traffico ferroviario e le prestazioni dell’intera linea. I lavori di elettrificazione della tratta Rocchetta-Potenza, che interessano circa 69 chilometri di linea, dei quali 17 distribuiti in 38 gallerie, comprendono anche la realizzazione di due sottostazioni elettriche, a Rionero e Pietragalla, e quella di due cabine per la distribuzione della Trazione Elettrica, a Potenza e Rocchetta.

Gli interventi saranno eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da G.C.F. - Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. e Ceprini Costruzioni S.r.l. Le opere, del valore di 61 milioni di euro, sono finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il 2026.

Contestualmente, proseguono anche i lavori per l’elettrificazione della tratta Cervaro-Rocchetta-San Nicola di Melfi, di estensione pari a 54 chilometri, sempre sulla linea Potenza-Foggia, che comprendono anche la realizzazione di due sottostazioni elettriche, ad Ascoli Satriano e a San Nicola di Melfi e di una cabina per la distribuzione della Trazione Elettrica, a Cervaro.

Questi interventi, del valore complessivo di circa 56 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, sono eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da Salcef S.p.A. e Cemes S.p.A. e saranno completati alla fine del 2025.