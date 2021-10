Apricena avrà una pista ciclabile in centro: incassati 800mila euro per migliorare la qualità della vita dei cittadini

E' stato firmato il contratto disciplinare che regola i rapporti tra il Comune di Apricena e la Regione Puglia per i lavori della pista ciclabile che partiranno a breve in città. Apricena è l'unico comune della provincia ad aver ottenuto questi 800mila euro di contributo per un progetto che migliorerà ancora la qualità della vita dei cittadini.

Nelle prossime settimane verranno siglati ancora altri contratti per tanti progetti già finanziati, che porteranno lavoro e sviluppo in città. Questo il commento del sindaco Antonio Potenza: "Stiamo raccogliendo i frutti, come vi avevo preannunciato, di tutto quello che abbiamo seminato in questi anni. Guardiamo avanti con speranza e amore per la nostra comunità".