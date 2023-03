Rifiuti, lavoratori contro la Tekra: "Il Comune di Cerignola vigili"

La Fp Cgil Foggia esprime tutto il proprio disappunto per il trattamento subito dai dipendenti della Tekra s.r.l., addetti al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

In seguito all'assemblea dei lavoratori tenutasi presso il cantiere di Cerignola il 9 marzo scorso e a cui hanno partecipato anche i coordinatori provinciali Fp Cgil di Igiene Ambientale, Massimo Campanaro e Michele Corsino, sarebbero emerse numerose inadempienze riguardanti il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto, i contributi aziendali e quelli a carico dei lavoratori, nonché la mancata erogazione del contributo ordinario al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei servizi Ambientali Fasda, previsto dall'art. 68 del Ccnl.

Nella nota dei sindacati si legge: "I dipendenti hanno anche segnalato che, sebbene l’azienda provveda alla trattenuta in busta paga delle rate dei prestiti contratti con cessione del quinto, i relativi importi non verrebbero versati regolarmente alle società finanziarie, determinando segnalazioni per morosità, con conseguente impossibilità per gli interessati di accedere al credito bancario. I lavoratori lamentano anche violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed una inadeguata fornitura del vestiario aziendale quasi sempre non idoneo a garantirne l’incolumità".

Sempre secondo la Fp Cgil, la Tekra s.r.l. non assicurerebbe ai lavoratori nemmeno locali idonei e puliti per la vestizione né servizi igienici che rispondano ai requisiti di salubrità ed adeguata privacy. “Ci riserviamo di adottare le azioni sindacali più opportune per la tutela collettiva dei lavoratori” ha dichiarato con fermezza il segretario generale Angelo Ricucci. “Chiediamo all'Amministrazione Comunale di Cerignola di vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi gravanti sulla Tekra s.r.l. e di adottare gli atti che le competono per garantire la tutela dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti”, ha aggiunto Ricucci. “I dipendenti della Tekra s.r.l. hanno il diritto di lavorare in condizioni di sicurezza e dignità, e ci impegneremo a fare tutto il possibile per tutelarli e garantire il rispetto dei loro diritti”.