Addetti pulizie ex Sofim, saldo stipendi in arrivo ma continua lo sciopero: "Non risolve la situazione"

“Tutti gli stipendi saranno saldati entro il 20 ottobre”. È la comunicazione inviata nel tardo pomeriggio di ieri dalla ‘Servizi Italiani srl’ alla ottantina di lavoratori e lavoratrici del servizio di pulizia e sanificazione all’interno dell’impianto industriale ex Sofim di Foggia in attesa della metà dello stipendio di settembre.

Ma la mail non sembrerebbe essere una garanzia. Le organizzazioni sindacali hanno risposto comunicando di aver deciso di “proseguire con lo sciopero ad oltranza e con lo stato di agitazione” in quanto “il saldo della retribuzione in data 20/10 non è risolutivo alla problematica affrontata del reiterarsi del ritardo dei pagamenti degli stipendi”. Tuttavia non sarebbe soltanto questo il motivo del protrarsi dello stato di agitazione “con blocco di straordinari e supplementi”.

Tra le concause ci sarebbero la disdetta dell’accordo di secondo livello avvenuto dopo il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai lavoratori, il non avvenuto pagamento delle maggiorazioni delle ore supplementari svolte nei mesi di luglio, agosto e settembre dei lavoratori part-time, e il conguaglio a credito del 730 non liquidato.Insomma, benzina su un fuoco che sembra non volersi spegnere. Tant’è che per la giornata di sabato 21 ottobre è stato organizzato un sit-in. Inoltre è stata avanzata la richiesta di incontro con i vertici aziendali presso la Prefettura.

Lo ricordiamo, i problemi sono iniziati con il passaggio alla nuova azienda, la ‘Servizi Italiani srl’ (con sede a Moncalieri) che a luglio è subentrata alla GRV con l’affitto di ramo d’azienda. Da agosto, infatti, gli stipendi vengono percepiti a singhiozzo, ovvero metà per volta. Tutto è iniziato con lo stipendio di luglio, poi quello di agosto e ora quello di settembre. Ad oggi, infatti, hanno in tasca soltanto il 50%. Il resto dovrebbe arrivare entro il 20 ottobre.