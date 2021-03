Melfi fa preoccupare gli operai foggiani, 14 sindaci di Capitanata lanciano l'allarme: "Urge tavolo tra Governo e regioni"

In nuova nota congiunta, 14 primi cittadini della provincia di Foggia esprimono preoccupazione per le sorti dello stabilimento metalmeccanico che costituisce "linfa vitale per un tessuto sociale non particolarmente dinamico dal punto di vista del mercato del lavoro"

I sindaci dei Monti Dauni e dei Cinque Reali siti si coalizzano per tutelare il diritto al lavoro dei loro concittadini che lavorano nello stabilimento Fca di Melfi.

"Si apprendono notizie tutt'altro che positive riguardanti una delle attività produttive più importanti di un territorio limitrofo che, proprio per la sua prossimità geografica, assorbe notevole forza lavoro dei comuni dei Monti Dauni e dei Cinque Reali Siti, costituendo linfa vitale per un tessuto sociale non particolarmente dinamico dal punto di vista del mercato del lavoro - scrivono i sindaci di Ascoli Satriano, Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Carapelle, Deliceto, Monteleone, Ordona, Orsara, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Stornarella, Stornara e Troia - Le cattive nuove giungono in seguito alla fusione dei gruppi Psa-Fca, avvenuta qualche mese fa e, nello specifico, attengono ad una presunta penalizzazione del sito di Melfi, a seguito del definirsi di strategie industriali che non prevedrebbero un'adeguata valorizzazione delle potenzialità di un polo industriale che è, nei fatti, un'avanguardia del territorio in termini di produttività e innovazione".

I 14 sindaci della provincia di Foggia suonano la sveglia: "Auspichiamo un tavolo interlocutorio tra Regione Basilicata, Puglia e Governo Centrale che prenda a cuore le sorti del più grande stabilimento metalmeccanico italiano e delle tante comunità che gravitano, in termini di sostentamento economico, attorno ad esso, soprattutto in una contingenza, quale quella della pandemia, che già vede i nostri territori in pesante sofferenza".