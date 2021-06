Cresce l'offerta formativa all'Università di Foggia: ecco il nuovo corso di laurea magistrale in Archeologia

Per il prossimo anno accademico l’offerta formativa dei due atenei pugliesi di Foggia e di Bari si arricchisce del nuovo corso di Laurea Magistrale in Archeologia, rivolto a chi aspira a diventare un archeologo capace di costruire e di gestire progetti di studio, di tutela, di valorizzazione e di comunicazione, anche con competenze linguistiche adeguate alla progettazione europea e con conoscenze nel management delle attività culturali.

Verrà presentato online mercoledì 16 giugno alle 17 nel corso dell’evento 'Formazione e professione. Due Università insieme per gli archeologi del nuovo millennio'

Il corso di laurea Interateneo integra competenze, sensibilità, tradizioni di ricerca e anche laboratori, biblioteche, strutture didattiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Università degli Studi di Foggia in un percorso innovativo finalizzato alla formazione di archeologi e curatori e conservatori di musei e di parchi archeologici saldando il legame tra offerta formativa ed esigenze del mondo del lavoro attuale e futuro.

Un ampio ventaglio di insegnamenti permetterà agli studenti di delineare il proprio profilo con approfondimenti, approcci di metodo interdisciplinari più aggiornati e con aperture a un vasto orizzonte cronologico (dalla Preistoria all’età greca e romana, dal Tardoantico al Medioevo, all’Età Moderna e Contemporanea) e geografico (bacino del Mediterraneo e oltre).

Le competenze già acquisite durante il triennio verranno potenziate e ampliate con nuovi insegnamenti specialistici, con una visione globale dell’archeologia. AllL’approfondimento teorico è strettamente integrato con una ricca offerta di attività pratiche in laboratorio e sul campo, da selezionare tra numerose possibilità offerte anche dal partenariato con Istituti di ricerca, Soprintendenze, Musei e aziende.

Si potrà partecipare a scavi e ricognizioni archeologiche terrestri e subacquee in Puglia e in altri siti dell’Italia, della Grecia e dell’Asia e frequentare laboratori utili ad acquisire abilità in tutte le principali procedure del lavoro archeologico: indagini predittive non invasive; documentazione, rilievo manuale e digitale e gestione dei sistemi informativi territoriali; classificazione, catalogazione e costruzione di banche-dati dei reperti; studio dell’iconografia e dell’iconologia; epigrafia digitale; sistemi di comunicazione al pubblico con elaborati tradizionali, ricostruzioni virtuali e supporti multimediali; pratiche professionali nei settori dell’archeologia preventiva e della valorizzazione.